Najvišja kazen za Olimpijo, Guberac ne sme na štadion

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po odigranih tekmah 23. kola Prve lige Telemach izrekel več denarnih kazni klubom ter eno prepoved vstopa na štadion. Najvišjo kazen je prejela Olimpija, ki bo morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti plačati 1200 evrov. Pri odmeri kazni je bila kot olajševalna okoliščina upoštevana tudi izjava kluba.

FC Koper je bil kaznovan s 500 evri, prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti. Poleg tega je disciplinski sodnik izrekel tudi individualno sankcijo: predsednik kluba Anto Guberac je prejel prepoved vstopa na štadion za eno tekmo zaradi nešportnega in neetičnega vedenja, kar izhaja iz prijave uradne osebe. Z enako denarno kaznijo, 500 evrov, je bil kaznovan tudi NK Maribor Branik, in sicer zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev ter predkaznovanosti.