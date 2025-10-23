Naliv prestavljal spektakel na Reki, Elšnikovi praznih rok

V pisanem četrtkovem večeru evropskih nogometnih tekmovanj je v naši neposredni soseščini pozornost privabljal dvoboj konferenčne lige hrvaškega prvaka Rijeke in češkega nogometnega velikana Sparte iz Prage. Pri prvem sicer ena udarnih vlog pripada našemu reprezentantu Dejanu Petroviču, reški strateg Victor Sanchez, v prejšnji sezoni trener ljubljanskih zmajev, pa je v prvo enajsterico uvrstil tudi litovskega reprezentanta Justasa Lasickasa, prav tako pred prihodom v Kvarner člana zeleno-bele zasedbe.

Toda spektaktel je uničil močan naliv, sicer jeseni pogosto značilen za ta del hrvaške obale. Tekma se je resda začela, v 9. minuti je prvi reški zvezdnik Toni Fruk zabil gol, toda VAR je preprečil domače veselje. Kmalu pa je ob še močnejših padavinah sledila prekinitev tekme, nato nekaj prestavitev, moštvi pa sta se dogovorili, da bi – če bo le mogoče – nadaljevali dve uri pozneje, torej ob 21.00. Tako se jim je ta načrt uresničil in tekma se je dejansko nadaljevala.

Takrat pa so nogometaši C.zvezde z našim Timijem Maxom Elšnikom že končali svojo tekmo v evropski ligi: na Portugalskem so proti Bragi izgubili z 0:2. Omenjenega slovenskega aduta tokrat ni bilo v udarni enajsterici, v igro je vstopil v 60. minuti, toda tudi njegov prihod ni botroval zasuku. Beograjčani zapuščajo evropski jug slabe volje tudi zaradi poškodbe zvezdnika moštva, cenjenega avstrijskega reprezentanta Marka Arnautovića.