»Namesto da bi politiki izkoristili, da imamo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, skušajo dokazati, da so pomembnejši od njega«

Primož Gliha je bil odlični napadalec Olimpije in slovenske nogometne reprezentance, njegovo kariero so zaznamovale tudi postaje v Zagrebu, na Japonskem, v Franciji in Izraelu. Od leta 2015 vodi slovensko reprezentanco U-21. Vedno je zanimiv sogovornik o aktualnih izzivih nogometa, tudi zdaj, ko se nogometaši soočajo z eksistenčnimi vprašanji. Zadnji meseci so bili v marsičem precedenčni tudi za vrhunske športnike, najmočneje je javno izpostavljen prav nogometni sektor. Kaj lahko v takšnih razmerah opravi trener, kaj selektor?Gotovo so pripadle večje vloge klubskim trenerjem. Če obravnavamo širši kontekst krize, je lahko ...