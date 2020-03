FOTO:Namesto polnega Bežigrada izredne razmere

Ljubljana - V športnem svetu bo ostalo leto 1972 zapisano zlasti po spominih na zimske olimpijske igre v Saporu in nato še poletne v Münchnu, ki jih je zaznamoval napad palestinske teroristične skupine na izraelske športnike. Doma je prek 100.000 navzočih uživalo na prvem planiškem SP v poletih in si takrat še ni mislilo, kako se bo vsakodnevni življenjski utrip ustavil zaradi epidemije črnih koz. Med drugim so za tri tedne prekinili 1. zvezno nogometno ligo, v kateri sta prav v tisti sezoni zadnjič nastopala dva slovenska kluba: Olimpija in Maribor.Za vijolično družino se je takrat lepa zgodba petih let med jugoslovansko ...