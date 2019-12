Namesto Ronalda pričakovali Messija, pojavil pa se je Valverde

»Tudi Gareth Bale ostaja z nami najmanj do konca sezone«

Tako Zinedine Zidane kot Ernesto Valverde sta obžalovala izgubljeni točki. FOTO: AFP

Zvezni igralec Federico Valverde (levo) je bil opaznejši kot napadalec Antoine Griezmann (desno). FOTO: AFP



Najodmevnejši športno-politični derbi na stari celini je upravičil pričakovanja kljub domnevno nepriljubljenemu izidu 0:0. Španski nogometni clasico je spet polariziral Madrid in Barcelono, Real in Barça pa njune simpatizerje po vsem svetu, tudi številne privržence pri nas.Potem ko je FIAT lansko poletje odštel dobrih 100 milijonov evrov za prestopiz Madrida v Torino, je derbi vseh derbijev ostal brez super zvezdniškega dvoboja Portugalca z, izgubil je tudi del leska in mikavnosti. Toda kljub temu se je v katalonskem nogometnem svetišču zbralo 93.426 navijačev, pred televizijskimi zasloni še tisočkrat več, nekaj deset tisoč tudi na ulicah pred štadionom Camp Nou. Drži: nogomet odmeva tako močno, da ga je možno učinkovito izkoristiti tudi za višje cilje, kot so to storili tudi katalonski protestniki.Na igrišču je šlo na srečo za – vrhunski nogomet. Gledalci niso videli golov, toda nihče ni ostal prikrajšan za ostre dvoboje, lepe poteze velemojstrov in filmsko napetost. Četudi bi bila domnevna preračunljivost rivalov pričakovana in celo logična – Barça zaseda vrh lestvice le zavoljo boljše razlike v golih od Reala –, je šlo v resnici na nož, oboji so si priigrali dovolj priložnosti za gol. »Zaslužili smo si zmago,« je zatrdil Realov trenerin podkrepil svoje mnenje: »Svojim igralcem lahko le čestitam za prikazano, toda pred vrati tekmeca morajo biti še bolj klinično natančni. Na takšnih gostovanjih moraš izkoristiti, kar ti ponudi tekmec. Na splošno sem zadovoljen z vsemi, tudi z, ki ostaja z nami najmanj do konca sezone.« Sloviti Francoz, ki je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo v nogometnih čevljih in na trenerski klopi, ima prav. Ne gre za to, da je postal prvi trener v 117-letni zgodovini Reala, ki je ostal neporažen na vseh petih gostovanjih na štadionu Camp Nou. Kraljevski klub je bil tudi statistično prepričljivejši od Barcelone – streli 9:17, na vrata 2:4, koti 2:6, Madridčani so si priigrali tudi več priložnosti za gol.Katalonci niso zadovoljni s točko.je bil med vsemi na igrišču najbližje golu, tudi pred tekmo so pričakovali več. Dnevnik Sport je denimo napovedal clasico z naslovom »Naj zmaga Barca, naj zmaga nogomet!« Madridska časnika As in Marca? Prvi je okrasil naslovno stran s »Saj je samo nogomet, toda mi smo strastni«, drugi pa »To je samo tekma, toda najboljša tekma na svetu«! »Drži, da ste videli bojevito in privlačno tekmo. Na igrišču je vladala visoka napetost, toda to je 'klasičen' položaj na clasicu … Želeli smo zmagati, toda to ni vedno možno proti tako kakovostnemu tekmecu, kot je bil Real,« je ocenil Barçin trenerSodnik je pokazal v prvem polčasu tri rumene kartone Kataloncem, v drugem je porumenelo pet Madridčanov. Najboljši vtis na igrišču sta pustila gostiteljain Messi ter gostain Valverde. Zmagovalna miselnost, ki jo prenaša na soigralce 33-letni Andaluzijec Ramos, je večkrat preverjena, zato velja izpostaviti najboljšega moža na tekmi. To je bil 21-letni urugvajski vezist, proizvod nogometne šole slovitega Peñarola iz Montevidea. Valverde je prava osvežitev za Realovo zvezno vrsto, klubski adut za prihodnost, o katerem bomo gotovo veliko slišali v naslednjih sezonah. Zgolj v prvem polčasu je pravilno oddal 18 žog (100 %) ter prekinil največ Barcinih akcij. Pred Španci je konec tedna še zadnje dejanje v letu 2019, ki prinaša tekme Betis vs Atletico, Barcelona vs Alaves in Real Madrid vs Bilbao. Naslednji clasico pa bo 1. marca v Madridu.