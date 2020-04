Namesto slavnostne skupščine le spletni dogodek

Ljubljana - Tako kot dogajanje na nogometnih zelenicah je pandemija novega koronavirusa močno okrnila tudi letošnje praznovanje stoletnice organiziranega nogometa na Slovenskem. Tako bi morala biti v teh dneh slavnostna skupščina ob okroglem jubileju, namesto nje pa bo Nogometna zveza Slovenije (NZS) v petek ob 20. uri izpeljala spletni dogodek.



Na Večeru s predsedniki bodo v prenosu na spletni strani NZS, na Facebooku in Youtubu gosti trije predsedniki. Ob zdajšnjem prvem možu NZS Radenku Mijatoviću bosta še Aleksander Čeferin, predsednik Uefe in nekdanji predsednik NZS, ter Rudi Zavrl, nekdanji predsednik NZS in častni predsednik krovne nogometne zveze na Slovenskem.



NZS je za ta čas sicer pripravljala že omenjeno slavnostno akademijo, pa tudi prijateljsko tekmo z evropskim prvaki Portugalci ob koncu maja v Ljubljani, ki je zaenkrat ne bo zaradi pandemije, razstavo fotografij v Tivoliju, nogometne večere, predstavitev novega dresa in knjige o zgodovini nogometa na Slovenskem ter drugo. A precej dogodkov je pod vprašajem, česar se bodo bržčas dotaknili tudi petkovi govorci.