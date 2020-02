Namesto svetovnega prvenstva pomladitev in začetek nove zgodbe

Andrej Dobovičnik ni želel z vročo glavo govoriti o (svoji) prihodnosti. FOTO: Blaž Samec

Ljubljana – Ambicije slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu so bile visoke, izkupiček boren. Po dveh porazih s Češko (1:3) in Kazahstanom (3:4) je oslabljena zasedba končala kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Litvi z neodločenim izidom 4:4 (1:2) proti Romuniji.Slovenija je zasedla zadnje mesto v skupini. Svetlejši trenutek v poslovilni tekmi so bile zadnje tri minute, v kateri so(38),(40) in(40) spremenili poraz z 1:4 v neodločen izid in edino točko. Strelec je bil še. Na sicer najmočnejše adute, kaznovanein, selektorni mogel računati.»Pričakovanja so vedno velika, zato prevzemam odgovornost za neuspeh. Na turnirju smo imeli dovolj strelov,« je po zadnjem dejanju povedal selektor in se dotaknil še svoje prihodnosti. »Kakšna bo, se bomo pogovarjali, ko se bodo vroče glave ohladile. Srečal se bom s predsednikom Nogometne zveze Slovenijein potem bomo naredili, kar bo prav.«V Brnu se je bržkone končalo eno poglavje in začelo drugo. Pomladitev tega sicer najuspešnejšega rodu je neizbežna, reprezentančno upokojitev je že napovedal eden od najvidnejših mož, vratar»Reprezentanca je kompaktna, ampak o spremembah v igralskem kadru ne bi želel govoriti z vročo glavo. Starejši igralci, s katerimi smo poldrugo desetletje pisali lepo in uspešno poglavje, so še dovolj kakovostni, da se lahko od njih učijo mlajši,« je postavil piko na i Dobovičnik, ki ga v domovini že čakajo nabrušeni kritiki.Na SP se je po zmagi s 5:2 nad Češko uvrstil Kazahstan, gostitelji pa bodo igrali dodatne kvalifikacije.