    Nogomet

    Namesto v Milanu bo spektakel v Madridu

    Finale lige prvakov za sezono 2026/27 bo na štadionu, kjer je že dolgo eden osrednjih junakov naš Jan Oblak. Salzburgu poleti 2026 tekma za superpokal.
    Štadion Oblakovega Atletica bo prizorišče finala lige prvakov 2027. FOTO: Guillermo Martinez/Reuters
    Štadion Oblakovega Atletica bo prizorišče finala lige prvakov 2027. FOTO: Guillermo Martinez/Reuters
    STA, S. U.
    11. 9. 2025 | 21:14
    2:32
    Finale lige prvakov 2027 bo namesto v Milanu na štadionu Atletica v Madridu, je danes na zasedanju v Tirani odločila Evropska nogometna zveza. Nogometašice se bodo za evropsko klubsko krono v letu 2027 spopadle na finalu v Varšavi.

    Protikandidat Madridu za izvedbo finala je bil azerbajdžanski Baku, ki tako še naprej čaka na premierno izvedbo finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Estadio Metropolitano v Madridu je sicer finale že gostil leta 2019, ko je Liverpool z 2:0 ugnal Tottenham Hotspur.

    Baku je leta 2019 gostil finale evropske lige, na prvenstvu stare celine sredi pandemije koronavirusa 2021 pa je metropola Azerbajdžana gostila štiri tekme.

    Sprva bi morali finale lige prvakov 2027 gostoti v Milanu, kjer pa imajo prireditelji organizacijske težave s slovitim štadionom San Siro, zato jim je Uefa finalno tekmo vzela.

    Prihodnje leto bo finale lige prvakov 30. maja na stadionu Puskas Arena v Budimpešti. Slovenskim ljubiteljem nogometa pa se v neposredni bližini ponuja še en veliki derbi. Uefa je danes izvedbo super pokala zaupala Salzburgu, ki bo tekmo na svoji Red Bull Arena tekmo gostil 12. avgusta prihodnje leto. Po dolgih 31 letih in takrat dunajskem finalu lige prvakov med Ajaxom in Milanom (1:0; Kluivert) bo naša severna soseščina spet gostila eno od tekem za evropsko klubsko lovoriko.

    Uefa je razpravljala tudi o želji vodstva španske in italijanske lige po selitvi določenega števila tekem v ZDA in Avstralijo. Izvršni odbor se je seznanil s problematiko, odločitve pa še ni, saj se želijo pri Uefi pred tem temeljito pogovoriti z vsemi vpletenimi deležniki.

    Konkretno gre v prvi fazi za tekmi Villarreal – Barcelona, ki naj bi bila 20. decembra v Miamiju, ter tekmo Milan – Como, ki naj bi jo italijanska ligaša v začetku februarja odigrala v Perthu.

    Več iz teme

    finale lige prvakovAtletico MadridsuperpokalSalzburg

