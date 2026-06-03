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Nogomet

Namesto višinskih vročinske priprave, Angleži poiskali nenavadno rešitev

Angleška nogometna reprezentanca se zaveda, da bi vročina na letošnjem svetovnem prvenstvu utegnila igrati pomembno vlogo.
V angleškem taboru upajo, da bo trening v vročini in vlagi Floride dovolj, da se pripravijo na podnebje pred prvo tekmo SP. FOTO: Jim Rassol/Reuters
Galerija
V angleškem taboru upajo, da bo trening v vročini in vlagi Floride dovolj, da se pripravijo na podnebje pred prvo tekmo SP. FOTO: Jim Rassol/Reuters
N. Gr.
3. 6. 2026 | 07:02
3. 6. 2026 | 07:09
2:20
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Angleška nogometna reprezentanca se na svetovno prvenstvo pripravlja tudi s pomočjo izkušenj britanske olimpijske reprezentance. Selektor Thomas Tuchel je pred začetkom turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki poudaril, da bodo vročina, vlaga, in ponekod tudi nadmorska višina med večjimi izzivi za njegove igralce.

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Za naslov svetovnega prvaka z Ronaldom in za Ronalda

Del angleške zasedbe je v ponedeljek odpotoval iz Birminghama v Miami, kjer bo opravil desetdnevni pripravljalni tabor za prilagajanje na vroče vreme in vlago, ki utegne biti še večja prepreka kot visoke temperature. Bukayo SakaDeclan RiceNoni MaduekeEberechi Eze in Dean Henderson se bodo reprezentanci priključili pozneje, saj so jim po evropskih klubskih finalih namenili nekaj dodatnih dni počitka.

»Nismo vajeni takšne vročine in vlage, ob tekmah v Mehiki pa nas lahko čaka tudi nadmorska višina. Vročina je izziv, a nanjo smo že pripravljeni,« je dejal Tuchel. Dodal je, da imajo pri angleški zvezi pripravljene strategije hlajenja, poznajo odziv posameznih igralcev na vročino, pri iskanju rešitev pa so jim pomagali strokovnjaki olimpijske reprezentance (Team GB), ki že pripravljajo rešitve za olimpijce, ki bodo čez dve leti delovali v podobnih razmerah. V Los Angelesu 2028 utegne biti še bolj vroče, OI bodo na vrsti mesec dni kasneje.

Na nekatere glavne zvezdnike Angleži še čakajo. Foto Jim Rassol/Reuters
Na nekatere glavne zvezdnike Angleži še čakajo. Foto Jim Rassol/Reuters

Tuchel poudarja, da Anglija v zahtevnih razmerah ne išče izgovorov. »To ni v našo korist, je ovira, ki jo moramo premagati,« je dejal nemški trener, ki pred turnirjem ostaja optimističen. Po njegovih besedah mu kakovost reprezentance daje prepričanje, da lahko Anglija na prvenstvu pride daleč. V angleških medijih so enotni, tokrat v poštev pride le pokal, kar bo manj od naslova prvakov, bo bržkone premalo, da Tuchel obdrži službo.

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