Napad na Evropo

Nov močan globalen igralec na svetovnem zemljevidu, savdsko nogometno prvenstvo – Saudi Pro League. Zaživela je v petek. Številke so zgovorne. Po vložkih v nogometaše so bile letos močnejše le premier league (1,76 milijarde evrov, serie A pa 649 milijonov evrov), ligue 1 (518 milijonov evrov) in bundesliga (460 milijonov evrov). Tako kot Nemčija so zapravili tudi Savdijci. Z opombo. Še veliko več bi zapravili, če bi Kylian Mbappe sprejel ponudbo, vredno 600 milijonov evrov. Kako bo »nov igralec« vplival na evropski klubski nogomet in njegovo vlogo na globalnem trgu, na katerem bo v naslednjih letih svoj kos pogače vzela še Major League Soccer. V ZDA Je paradni konj najboljši nogometaš na svetu, v Savdski Arabiji pa kralj družbenih omrežij.