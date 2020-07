FOTO:Napeto od leta 1991: Ljubljančani uživajo v tesnih zgodovinskih bitkah

Boj za slovenskega nogometnega prvaka ni prvič napet in dramatičen do zadnjega dejanja v skoraj 30-letni zgodovini SNL. Zanimivo je bilo vse od premierne klubske sezone 1991/92, šestkrat pa se je primerilo, da so najvišje uvrščena kluba v 1. SNL na koncu ločile največ tri točke, kolikor jih je možno nadoknaditi v eni tekmi. Najtesneje je bilo v letih 2001 in 2018 – obakrat sta bila vpletena Olimpija in Maribor. Najbolj svež spomin sega v sezono 2017/18, ko je bilo v dvoboju Olimpije in Maribora napeto prav do zadnje minute zadnjega kola. Kdo ve, ali bi si lahko najboljši režiserji in pisci literarnih predlog zamislili ...