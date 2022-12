Napeto vse do konca leta: vrhunci, ki jih ne bomo pozabili

Šport združuje. Šport vznemirja. Šport osrečuje. Šport nas spravlja v obup. Šport vzbudi celo paleto čustev in mobilizira največ navdušencev. Tudi tiste, ki sploh niso vedeli, da so lahko navijači.

In razlogov za športni čustveni vrtiljak je bilo v letu 2022 ogromno. Slovenski športniki so znova dokazali, da so razred zase, in čeprav ni šlo vedno tako, kot smo si želeli oziroma pričakovali, so nam nemalokrat pričarali čisto pravo evforijo in tisti pravi športni ponos.

Športno leto se je že februarja začelo s prvim velikim vrhuncem – olimpijskimi igrami v Pekingu. Pričakovanja so bila velika, končni izkupiček pa še večji. To so bile za Slovenijo druge najbolj uspešne igre v zgodovini. Več medalj so naši športniki osvojili le v Sočiju 2014. Naši asi so se tako domov vrnili kar s sedmimi medaljami – dvema zlatima, tremi srebrnimi in dvema bronastima.

Olimpijske kolajne na OI v Pekingu: ZLATA: smučarski skoki, ekipno mešano ZLATO: smučarski skoki, Urša Bogataj SREBRO: smučarski skoki, ekipno moški SREBRO: veleslalom, Žan Kranjec SREBRO: deskanje, paralelni veleslalom, Tim Mastnak BRON: deskanje, paralelni veleslalom, Gloria Kotnik BRON: smučarski skoki, Nika Križnar

Po zimskem veselju je nato sledila športno zelo intenzivna jesen. Najprej je bila vsa naša pozornost usmerjena na košarkarski parket, kjer je naša reprezentanca na evropskem prvenstvu branila naslov iz leta 2017. Apetiti so bili ogromni, navijaška evforija pa je z vsako zmago naših reprezentantov strmo naraščala. Na žalost se na koncu ni izteklo po pričakovanjih, vendar so naši košarkarji znova dokazali borbenost in izvrsten športni duh ter napovedali nove nepozabne trenutke tudi v letu 2023, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo.

FOTO: Depositphotos

Sledila sta še dva zelo pomembna ekipna dogodka: svetovno prvenstvo v odbojki in evropsko prvenstvo v rokometu. Oba sta bila nekaj posebnega že iz vidika, da smo za naše odbojkarje in rokometašice lahko navijali na domačih prizoriščih. In prav srčnost domačega občinstva je našim športnikom dodala še več zaleta in moči za borbo za najvišja mesta. Odbojkarska reprezentanca je turnir zaključila na odličnem četrtem mestu, rokometašice pa so dosegle najboljšo uvrstitev do sedaj, saj so se prebile na osmo mesto.

Novembra pa se je svet ustavil, saj je bilo na sporedu nogometno svetovno prvenstvo v Katarju, ki je postreglo z izjemnimi tekmami, presenetljivimi razpleti in nepozabnim »infarktnim« finalom, na katerem je po 36 letih (končno) slavila Argentina.

FOTO: Depositphotos

Športni vrhunci prihajajo tudi v letu 2023

Če ste v letu 2022 dobili navijaški zalet, lahko z njim nadaljujete tudi v novem letu, saj bo na sporedu kar nekaj nepozabnih dogodkov.

Če nanizamo nekatere: Zlata lisica v Kranjski Gori, SP v nordijskem smučanju v Planici, tekma za svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki, finale skokov v Planici, Pokal Vitranc v Kranjski Gori, svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Pozneje v letu sledijo še kolesarske poslastice v Italiji, Franciji in Španiji, končnice v domačih in tujih ligah, kjer bodo seveda vse naše oči uprte v Luko Dončića in njegovo ekipo Dallas Mavericks ter seveda v Gorana Dragića v dresu Chicago Bullsov in Darka Čančarja za Denver Nuggets.

Športna loterija je namreč ponosen pokrovitelj slovenskega športa na vseh ravneh. Denarna sredstva, zbrana od iger na srečo, so namreč namenjena financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

FOTO: Depositphotos

Denarna sredstva, zbrana od iger na srečo, so namenjena financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Igranje iger na srečo oziroma udeležba v stavah je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Igranje iger na srečo lahko vodi v odvisnost.

Naročnik oglasne vsebine je Športna loterija, d. d.