Napočil čas za Bayern, Dortmund, Schalke, ...

Frankfurt

Udarni Bayernov zvezdnik Robert Lewandowski, sicer poljski reprezentant, se veseli nadaljevanja sezone. FOTO: Reuters



Darilo zveze upornikom iz Bremna

Pred nogometaši priljubljene rumeno-črne Borussie iz Dortmunda bo že na začetku veliki lokalni derbi s Schalkejem. FOTO: Reuters

- Dvignite zastor! Tako prepevajo v refrenu enega svojih udarnih hitov »Prihaja Alex« rockerji iz uspešne nemške glasbene skupine Die Toten Hosen. Kot številni Nemci so tudi ti glasbeniki vzneseni nogometni privrženci, mnogi pa so v največji srednjeevropski deželi v zadnjih dneh večkrat vzkliknili: »Dvignite zastor!« Kanclerkaje željo uslišala, na video konferenci 36 klubov 1. in 2. lige pa so včeraj potrdili – bundesliga se bo nadaljevala v soboto, 16. maja.Zastor se bo v najbolj obiskanem klubskem tekmovanju stare celine dejansko dvignil, le »lepotni napaki« se pač ne more izogniti. Prav to izjemno ozračje na štadionih Bavarske, Porurja, Porenja ali Berlina bo nekaj časa manjkalo, tekme bodo brez obiskovalcev. Derbije bo pač mogoče spremljati prek kamer na računalniških ali televizijskih zaslonih, eno ključnih vprašanj, ko gre za novo nogometno poglavje na nemški ligaški sceni, pa bo tudi, kako preprečiti navijačem skupne oglede v zdaj že odprtih »Biergartnih«, torej točilnicah piva pod mogočnimi krošnjami dreves na gostinskem ali kar v kakšnem mestnem parku. Tudi tam bo namreč v pomladno-poletnem obdobdju treba upoštevati jasne ukrepe v boju proti širitvi koronavirusa.Ta naloga pač pripada odgovornim. Zdaj pa je seveda za deželo štirikratnih svetovnih prvakov in trikratnih evropskih najbolj pomembno, da se bo kolesje po dvomesečnem prisilnem oddihu spet zavrtelo. In to kako! Že uvodno kolo nadaljevanja, sicer 26. v sezoni, prinaša največji regionalni derbi v državi – velikih porurskih tekmecev v rumeno-črnih in nebeškomodrih barvah. Primestni vlak povezuje Dortmund z Gelsenkirchnom, gre za tradicionalno delavsko okolje, izjemno lokalno pripadnost svojihm vrednotam in tako tudi nogometnim klubom, še zdaleč ne preseneča, da se Jurgen Klopp po svioji sanjski zgodbi v Dortmundu kot riba v vodi zdaj počuti tudi v značajsko podobnem Liverpoolu. Kakorkoli – dvoboj omenjenih mest na nemškem nogometnem zemljevidu vedno privablja posebno pozornost, zdaj pa jo bo še bolj kot ponavadi tudi onstran državnih mejà, saj bo prav bundesliga prva med vsemi v Evropi, kajpak poleg omenjene in še naprej nogometno delujoče Belorusije, dvignila ta svoj zastor. Prvaki iz Münchna bodo za uvod gostovali v glavnem mestu – toda ne pri slovitejši Herthi, temveč pri prvoligaškem novincu te sezone Unionu –, nogometašem iz Bremna pa so pri zvezi namenili majhno darilo. Zeleno-beli so bili namreč najglasneje proti nadaljevanju sezone 16. maja, češ da še niso ustrezno pripravljeni, zdaj pa so jim tako podelili zadnji termin tega 26. kola – v ponedeljek zvečer.Že poldrugi teden pozneje, v sredo 27. maja, bo v Porurju največji derbi vodilnih klubov zadnjega desetletja, Dortmunda in Bayerna, prvenstva bo konec na zadnjo soboto šestega meseca, torej 28. junija. »Pogosto bomo na igrišču, zato pričakujem od vsakogar, da se bo obnašal odgovorno,« je bil jasen prvi mož ligeNa tekmo bo sicer dovoljenih pet menjav igralcev, prav vsi akterji pa bodo en teden pred nastopom morali biti v karanteni. A ne glede na to drugačno podobo, kot jo je sicer vajen nogometna Nemčija, je čutiti navdušenje. Tudi pripredsedniku Uefe: »Gre za izjemno sodelovanje vlade in nogometne oblasti. Navdušen sem, kako Nemčija vrača nogomet z vso vnemo na koledar.«