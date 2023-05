Napoli in Spalletti pregnala urok, Osimhen zlomil masko

V nadaljevanju preberite:

Ko govorimo o Napoliju, zares ne moremo mimo Maradone, ki je umrl pred tremi leti. Za mnoge še vedno najboljši igralec vseh časov je imel vrhunec klubske kariere prav v Neaplju, kjer je osvojil oba ligaška naslova (1987, 1990) in leta 1986 tudi pokal Uefa. Argentinčeve podobe vidimo povsod po Neaplju, Maradona je na nek način zaščitnik z nogometom obsedenega mesta, ki po njegovem odhodu leta 1991 nikdar več ni doseglo tedanjih višav. Vse do letošnje sezone, ki je obudila spomin na zlate čase. Kaj sta po osvojitvi naslova v Vidmu povedala trener Luciano Spalletti in strelec Victor Osimhen? Kateri so še zanimivi pari konca tedna na evropskih igriščih?