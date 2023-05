Napoli kljub golu Sandija Lovriča prvič po letu 1990 osvojil scudetto

Nogometaši Napolija so po letih 1987 in 1990 spet postali italijanski prvaki. V Vidmu so proti Udineseju v 32. krogu igrali 1:1, kar je zadostovalo za zvezdico.

V Vidmu je po prvem polčasu kazalo, da bodo Neapeljčani morali na slavje še malo počakati, saj je Sandi Lovrič v 13. minuti domači zasedbi priigral vodstvo.

Gostom je bila za potrditev naslova dovolj že točka, to pa je priskrbel Victor Osimhen, z 22 goli najboljši strelec lige je zadel v 52. minuti na veselje številnih navijačev Napolija v Vidmu in tudi številnih, ki so se zbrali na štadionu Diego Maradona ob prenosu tekme.

V Neaplju je bila norišnica. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Slovenska reprezentanta Lovrič in Jaka Bijol sta sicer oba igrala za domačo ekipo, prvi do 78. minute, drugi pa celo tekmo.

Empoli je na drugi današnji tekmi odpravil Bologno s 3:1. Petar Stojanović je za zmagovalce igral od 78. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v kadru.

Že v sredo je Lazio z 2:0 premagal Sassuolo, a ima neulovljivih 16 točk zaostanka za Napolijem. Ima pa rimska zasedba točko več od Juventusa, ki je z 2:1 odpravil Lecce. S 60 točkami je četrti milanski Inter. Ta je kar s 6:0 zmagal v Veroni. Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter.

Sandi Lovrič je bil strelec za Udinese. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Preostalih Slovencev v sredo ni bilo na delu. Spezia je brez pomoči Tia Cipota izgubila v Bergamu pri Atalanti z 2:3, Salernitana je brez poškodovanega Domna Črnigoja igrala 3:3 s Fiorentino, zadnjeuvrščena Sampdoria, pri kateri je obsedel na klopi za rezerve vratar Martin Turk, pa je z 0:2 izgubila proti Torinu.

Preostali tekmi dneva, Milan – Cremonese in Monza – Roma, sta se končali z 1:1.