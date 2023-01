Napoli kot v časih Diega Maradone

V italijanskem nogometnem prvenstvu so potegnili črto pod prvo polovice sezone. V derbiju 19. kola (od 38) sta se namreč v Rimu pomerila Lazio in Milan, gostitelji pa so zmleli aktualne prvake s 4:0 (Milinković-Savić, Zaccagni, Luis Alberto, Felipe Anderson). Lazio je na ta način pomagal sebi in tudi vodilnemu Napoliju, ki je povečal prednost pred zasledovalci.

Neapeljčani, ki čakajo na »scudetto« vse od sezone 1989/90, ko jim je priigral drugi naslov prvaka legendarni Diego Maradona, so v prvih 19 kolih ustvarili sijajno bilanco 16-2-1. Vrstni red po prvi polovici sezone, upoštevaje kazen odvzema 15 točk Juventus, je zgovoren: Napoli 50, Milan 38, Lazio, Inter in Roma po 37, Atalanta 35. Privrženci nogometa na »škornju« že čakajo na nedeljski (20.45) derbi, kot bo pod Vezuvom gostovala Roma.