Napoli ne popušča, pod Vezuvom padla tudi Roma

Nogometaši iz Neaplja so na osrednji tekmi 20. kola italijanskega prvenstva doma premagali Romo z 2:1. Napoli ima po današnji zmagi kar 13 točk naskoka pred Interjem ter 15 pred Laziem, Atalanto in Milanom. Izbranci Luciana Spallettija so dosegli že 17. zmago v tej sezoni in korakajo k tretjemu naslovu po sezonah 1986/87 in 1989/90.

Končni izid postavil Simeone

Za današnjo zmago nad v tej sezoni ambicioznimi Rimljani je vodilni gol prispeval trenutno najboljši strelec na italijanskem škornju. Nigerijec Victor Osimhen je svoj 14. gol v tej sezoni v serie A zabil v 17. minuti. V 75. minuti je rezervist Stephan El Shaarawy izenačil na 1:1, za zmago Neapeljčanov pa je poskrbel Argentinec Giovanni Simeone v 86. minuti, sin trenerja Atletica Diega Simeoneja.

Victor Osimhen FOTO: Andreas Solaro/AFP

Trenerja Luciano Spalletti in Jose Mourinho FOTO: Ciro De Luca/Reuters

FOTO: Andreas Solaro/AFP

Stephan El Shaarawy FOTO: Ciro De Luca/Reuters