Napoli ostaja kralj Apeninov

Slovenska nogometna reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta v 15. krogu italijanske lige odigrala vseh 90 minut za Udinese, vendar so Videmčani na gostovanju pri vodilnem Napoliju izgubili z 2:3.

Napoli je temelje za 13. zmago v sezoni postavil v prvem polčasu z goloma Victorja Osimhena, zanj je bil to deveti v sezoni in je na vrhu lestvice strelcev, in Piotra Zielinskega. Pri golu slednjega je podal Hirving Lozano, pri prvem pa Eljif Elmas, ki si je naziv igralca tekme prislužil z zadetkom v 58. minuti, ko je povišal na 3:0.

Videmčani so v 79. minuti zmanjšali zaostanek z golom Ilije Nestorovskega, v 82. minuti pa je končni izid postavil Lazar Samardžić. Če so Neapeljčani dobili že enajsto tekmo zapovrstjo, pa je Udinese zdaj že osem tekem brez zmage v vseh tekmovanjih.