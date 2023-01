Napoli padel v Milanu, slovenski obračun brez zmagovalca

Vrhunec 16. kola je bil že vnaprej rezerviran za spopad Interja in Napolija na San Siru. Vodilni in še nepremagani Neapeljčani so v novo leto »vstopili z levo nogo« in v Milanu klonili po zadetku Edina Džeka v 56. minuti, kar je poleg Interja (tekmo je s klopi spremljal Samir Handanović) močno razveselilo tudi navijače in nogometaše mestnega tekmeca AC Milana.

Branilci naslova so v uvodnem sredinem obračunu tesno z 2:1 slavili pri Salernitani, kjer je bilo že po 15 minutah na semaforju 0:2 za rdeče-črne, za katere sta zadela Rafael Leão in Sandro Tonali, ki je podal za prvi gol Portugalca, nato pa mrežo zatresel še sam.

Brahimu Diazu, podajalcu pri drugem zadetku, sodniki zaradi prepovedanega položaja v 58. minuti niso priznali gola za 3:0, tekma pa se je za goste zapletla v 83. minuti, ko je izid znižal Federico Bonazzoli, toda morskim konjičkom iz Salerna proti milanskim hudičem vendarle ni uspelo pripraviti presenečenja.

Dramatične zmage na gostovanju se je veselil tudi drugi najtesnejši zasledovalec Napolija, Juventus, ki je po zaslugi Arkadiusza Milika in gola Poljaka v 91. minuti strl odpor Cremoneseja (1:0).

Slovenski obračun brez zmagovalca

Kot zadnji so z zelenice odšli nogometaši v Vidmu, kjer sta se Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola ter Empoli Petra Stojanovića razšla brez zmagovalca (1:1). Toskansko moštvo je povedlo že v 3. minuti, ko je zadel Tommaso Baldanzi, Roberto Pereyra pa je v 70. minuti zadel za točko belo-črnih, ki v več kot 25 minutah igre 11:10 po izključitvi gostujočega vezista Jeana-Daniela Akpe Akproja niso uspeli zabiti odločilnega gola. Bijol ni dobil priložnosti za igro, Lovrić je igral do 72., Stojanović pa do 92. minute.

Roma je na 6. mestu prehitela Atalanto, potem ko je z enajstmetrovko Lorenza Pellegrinija ugnala Bologno z minimalnim izidom, Atalanta pa je uspela zgolj remizirati pri Spezii (2:2). Bergamčani so po prvem polčasu že zaostajali z 0:2, Danec Rasmus Hojlund v 77. in Hrvat Mario Pašalić v 92. minuti sta preprečila najhujše.

Preseneča tudi rezultat iz Lecceja, kjer je nekdanji klub Sebastjana Cimerotića po preobratu ugnal Lazio, ki je v 14. minuti povedel po zaslugi Cira Immobileja, nato pa dopustil preobrat v dobrih 25 minutah drugega polčasa, za katerega sta poskrbela Gabriel Strefezza in Lorenzo Colombo. Sinje modri imajo zdaj na lestvici enako število točk kot 6. Roma, a se ponašajo z boljšo razliko v golih.

Izpostaviti velja tudi dogodek iz Firenc, kjer je ob remiju Fiorentine in Monze (1:1) na zelenico v 67. minuti pritekel tudi Pablo Mari, španski branilec, ki je lani utrpel hude poškodbe po napadu z nožem v eni od veleblagovnic v okolici Milana.