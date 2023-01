Napoli proti Juventusu uprizoril igro mačke z mišjo

Nogometaši Napolija so v uvodni tekmi 18. kroga elitne italijanske lige gostili igralce Juventusa in jih brez večjih težav odpravili kar s 5:1.Torinčani so sicer v Neapelj prispeli z lepo popotnico osmih zaporednih zmag brez prejetega zadetka. Toda Napoli je že v 14. minuti prekinil ta niz, za vodilno ekipo prvenstva je bil uspešen Nigerijec Victor Osimhen.

Prvi strelec lige je nato v 39. minuti še podal za zadetek Hviče Kvaračelije za 2:0. Juventus se je vrnil v igro v 42. minuti po golu Angela Di Marie, ki je znižal na 1:2. Toda gostitelji so v drugem polčasu po dveh podajah Kvaračelije prešli v vodstvo s 4:1; v 55. minuti je v polno zadel Amir Rrahmani, deset minut pozneje pa še dvanajstič v sezoni Osimhen. Eljif Elmas je z zadetkom v 72. minuti le še potrdil visoko zmago Napolija.

Napoli ima na prvem mestu zdaj 47 točk, kar deset več od doslej drugouvrščenega Juventusa.

Jutri bo najprej Cremonese gostil Monzo, pri Lecceju bo igral Milan, ob 20.45 pa se bo milanski Inter Samirja Handanovića pomeril z Verono.

V nedeljo bo Sassuolo igral proti Laziu, Torino proti Spezii, Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića proti Bologni, Atalanta proti Salernitani, Roma pa proti Fiorentini.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja ter Sampdoria, katere član bo do konca sezone iz Parme posojeni mladi slovenski vratar Martin Turk.