Napolijev as po operaciji srca že s soigralci

Škotski nogometni zvezdnik Scott McTominay se je vrnil na nogometna igrišča. Novico je potrdil njegov klub Napoli, ki je na družbenih omrežjih objavil fotografije 29-letnika na trening kompleksu Castel Volturno. Tam se je pridružil svojim soigralcem, ki niso imeli reprezentančnih obveznosti.

McTominay je v začetku septembra v Manchestru uspešno prestal poseg zaradi manjše srčne težave, nato je moral dva tedna počivati. Ker je blaga srčna aritmija pogosta pri športnikih, je sedaj dobil zeleno luč za postopno vrnitev, piše Goal.

Zaradi posega in prisilnega počitka se ni pridružil izbrani vrsti, ki se je med tokratnim reprezentančnim ciklom pomerila tudi s Slovenci. Prvi medsebojni dvoboj se je v Stožicah končal brez zmagovalca in zadetkov, drugi pa je na sporedu 6. oktobra v Glasgowu.

Za Napoli je nekdanji igralec Manchester Uniteda nazadnje nastopil 30. avgusta proti Comu, ko je tehnologija zaznala srčne težave. Zatem je izpustil tri obračune, preden pa se vrne v akcijo, mora pri pristojnih italijanskih organih opraviti dodatne preglede in dobiti uradno odobritev za vrnitev.