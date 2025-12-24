Napoved se je uresničila, Svit Sešlar spet doma

Celje, vodilno moštvo slovenske nogometne lige in obenem uvrščeno v pomladni del Uefine konferenčne lige, je resda v torek uradno ostalo brez reprezentančnega napadalca Danijela Šturma, poslej nogometaša uglednega češkega kluba Sigma Olomouc, toda pri priči je pripeljalo še enega aduta reprezentančne ravni – Svita Sešlarja.

Otrok Celja se je pri matičnem klubu izjemno izkazal že v prejšnji sezoni 2024/25, ko je bil ob senzacionalni uvrstitvi v četrtfinale konferenčne lige in nato izjemnem boju z veliko Fiorentino uvrščen v idealno enajsterico tega tekmovanja. Celjsko moštvo je pred kratkim Društvo športnih novinarjev Slovenije izbralo za ekipo leta pri nas.

Nazadnje je 23-letni nogometaš zvezne vrste igral za turško moštvo v Eyüpspor, zdaj se veseli novih izzivov v domačem okolju pod vodstvom očitno zelo ambicioznega predsednika Valerija Kolotila ter trenerja Alberta Riere. Celjani naj bi za reprezentančnega kandidata Turkom plačali odškodnino v višini dobrega milijona evrov.