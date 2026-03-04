Narobe svet pri Leedsu, Jaka Bijol naj bi zabijal rešilne gole

Trener Leedsa Daniel Farke ima očitno drugačno mnenje o vlogi slovenskega nogometnega reprezentanta Jake Bijola. Tudi v dvoboju 29. kola angleškega prvenstva in le tri dni po domačem porazu proti Manchester Cityju je Slovenca poslal v igro, ko je Leedsu že tekla voda v grlo.

V 84. minut je postavni branilec dobil priložnost, a ne da bi okrepil obrambne vrste, temveč da bi v obupnem lovu za izenačenjem poskušal zabiti gol. Tudi v soboto je vstopil v igro šele v 87. minuti. V tej je bil sinoči Bijol blizu golu, preprečila ga je vratnica.

Kaj bosta skuhala Benjamin Šeško in Michael Carrick v Newcastlu? FOTO: Phil Noble/Reuters

Sunderland, ki je bil v povsem podrejenem položaju – Leeds je imel 70 odstotno posest žoge, v strelih pa je bilo 18:4 – je z edinim strelom na vrata na tekmi, z enajstmetrovke, prišel do zmage. Po 12. porazu v sezoni se je Leeds že znašel v nevarnem položaju in ga čaka bitka za obstanek. Prednost pred 18. West Hamom, ki ima tekmo manj in bo nocoj gostoval pri Fulhamu, znaša le še šest točk.

Benjamin Šeško in Manchester United bosta izjemen niz pod taktirko trenerja Michaela Carricka – pet zmag in neodločen izid – poskušala zvečer nadaljevati v Newcastlu. Vroči Šeško je na zadnjih treh tekmah zabil tri gole, skupno je pri osmih.