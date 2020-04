Ljubljana - Za posledicami bolezni covid-19 je na zadnji marčevski dan umrl še en nekdanji predsednik velikega nogometnega kluba. V Senegalu v Dakarju je v 69. letu starosti bitko z virusom sars-cov-2 izgubil Pape Diouf, bivši prvi mož Marseilla. Nekaj časa je bil na respiratorju, toda ni zdržal.



»Pape bo za večno stal v srcu naših navijačev, bil je eden od največjih predsednikov kluba,« so zapisali na spletni strani edinega francoskega evropskega prvaka.



Pape, ki je začel kot novinar, nadaljeval kot menedžer, leta 2005 pa je postal predsednik kluba, je imel v francoskem nogometu izjemen ugled. Sloviti dnevnik L'Équipe je danes izšel z naslovnico posvečeno Senegalcu – »Naš Pape je umrl«.



Pod njegovim vodstvom Marseille sicer ni bil prvak, a se je finančno stabiliziral in utrdil v francoskem vrhu, Dvakrat je bil drugi. Na čelu kluba je bil do leta 2009, naslednje leto je bil prvak. Glavne zasluge so pripisali prav njemu.



21. marca je bil koronavirus usoden tudi za bivšega Realovega predsednika Lorenza Sanza.