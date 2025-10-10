Severni in južni sosedje mirno plujejo po Atlantiku, Barbareza zmotil novinar

Medtem ko Slovenci niso najboljše začeli kvalifikacij za svetovno prvenstvo in lahko upajo kvečjemu na dodatne kvalifikacije, so nekatere naše sosednje države veliko bližje ZDA, Mehiki in Kanadi. To zlasti velja za Avstrijo in Hrvaško, ki sta praktično že osvojili prvi mesti v svojih skupinah. Italija in Madžarska pa imata dobre možnosti, da se dokopljeta play-offa marca prihodnje leto.

San Marino, najnižje uvrščena reprezentanca na Fifini lestvici, se je lani veselil zgodovinske prve zmage, ko je z 1:0 premagal Liechtenstein, zdaj se je v anale zapisal z drugačnim razlogom. Naši severni sosedje so na Dunaju zmagali kar z 10:0. Tekma bo šla v zgodovino kot prva v tekmovanjih pod okriljem Uefe, na kateri se je vseh 10 začetnih igralcev v polju vpisalo med strelce ali podajalce.

Marko Arnautović je dosegel štiri gole. Skupaj jih je zbral že 45, s čimer je prekosil Tonija Polsterja, ki je imel rekord od leta 1996. Ekipi Ralfa Rangnicka je šel na roko tudi izid s Cipra, kjer je domača reprezentanca z golom v 97. minuti preprečila zmago Bosni in Hercegovini. Ta ima po šestih tekmah 13 točk, dve manj od Avstrije, ki ima tekmo manj, in le čudež še lahko spremeni položaj na vrhu. Nekaj možnosti za drugo mesto še ima Romunija (9 točk), a bi morala v nedeljo premagati Avstrijo in potem novembra še BiH.

Avstrija ima po petih tekmah pet zmag in razliko v golih 19:2. »Ne zanima nas stanje na lestvici. Ne glede na tekmeca gremo v vsako tekmo odločeno in z željo po zmagi. Verjamem, da lahko kvalifikacije končamo s samimi zmagami,« je samozavesten član Bayerna Konrad Laimer.

Igralci BiH so verjeli, da se lahko na SP uvrstijo neposredno, in upali, da bo o prvem mestu odločala prav zadnja tekma z Avstrijo na Dunaju. Vodili so z 2:0 od 36. minute, Ciper je izenačil z 11-metrovko v 97. »Zaslužili smo si zmago. Ciper je imel posest, toda ni imel priložnosti. Dejstvo je, da nismo izpolnili cilja in da je prvo mesto praktično izgubljeno. Pred nami sta še dve tekmi (Romunija, Avstrija; op. p.), ki bosta odločili o naši uvrstitvi,« je bil razočaran največji zvezdnik Edin Džeko.

Barbareza zmotila opazka

Selektorja Sergeja Barbareza je zmotila opazka novinarja, da je BiH dosegala dobre rezultate brez prave igre in da se ji je to zdaj maščevalo. »Ste si to sami izmislili ali vam je nekdo to naročil? Kdo je rekel, da je cilj svetovno prvenstvo? Kdo pravi, da smo imeli srečo v Romuniji (zmaga z 1:0; op. p.)? Kdo pravi, da smo bili slabi na Cipru? Gol smo prejeli iz izsiljene enajstmetrovke v 97. minuti. Na vseh tekmah, ki smo jih dobili, smo bili boljši,« je bil zgovoren Barbarez in na vprašanje, zakaj ni BiH poskusila prej rešiti tekme, odgovoril v podobnem slogu: »Če bi igrali z 11 igralci proti nobenemu, bi morda prej odločili tekmo. Tako pa je bilo 11 tudi Ciprčanov, ki znajo igrati nogomet. Zgodila se je 11-metrovka, nismo imeli sreče. O tem lahko govorimo celo večnost, toda ne bo se nič spremenilo.«

Podobno mirno plovbo po Atlantiku kot Avstrija ima Hrvaška. Remi brez golov v Pragi je bilo ravno to, kar so si želeli v reprezentanci Zlatka Dalića. Hrvati niso na silo lovili zmage, Čehi niso mogli do nje, razlika v kakovosti je bila očitna, tudi v zadnjih minutah so imeli premoč »ognjeni«, ki jim le še čudež prepreči prvo mesto. Res imajo tudi Čehi 13 točk (s tekmo več), toda Hrvaška ima do konca domači tekmi z Gibraltarjem in Ferskimi otoki ter za konec gostujočo v Črni gori. Češko pa je v Osijeku premagala s 4:0 in ji tako zadoščata že dve zmagi.

Hrvati že računajo

V Pragi je Dalić vodil 100. tekmo Hrvaške, ki ji je remi vendarle malce pokvaril račune. Zdaj je padla na 10. mesto Fifine lestvice, samo najboljših devet pa bo imelo status nosilk na decembrskem žrebu za SP. Hrvati so izračunali, da potrebujejo en spodrsljaj Nemčije, ki bo igrala proti Luksemburgu, Slovaški, Severni Irski in Luksemburgu.

19:2 je razlika v golih Avstrije po petih zmagah.

Deveto mesto sicer zaseda Italija, ki pa bo težko prehitela Norveško, s katero je v Oslu izgubila z 0:3, in jo bržčas čakajo dodatne kvalifikacije. Podobno kot Madžarsko, ki v skupini s Portugalsko ne more računati na prvo mesto, o drugem pa bo najverjetneje odločala zadnja tekma z Irsko, potem ko je bilo v Dublinu 2:2.