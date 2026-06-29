Naslednik Pepa Guardiole še vedno jezi Chelsea

Manchester City je tudi uradno odprl novo poglavje po Pepu Guardioli. Naslednik najuspešnejšega trenerja v zgodovini kluba je postal Enzo Maresca, ki je z angleškim velikanom podpisal triletno pogodbo do leta 2029.

Italijan se vrača v okolje, ki ga dobro pozna. V sezoni 2020/21 je vodil Cityjevo ekipo do 21 let, pozneje pa je bil del Guardiolovega strokovnega štaba v zgodovinski sezoni 2022/23, ko je City osvojil premier league, pokal FA in ligo prvakov.

»Manchester City je klub, ki ga zelo dobro poznam, priložnost za vodenje te ekipe pa je zame izjemna. To je neverjetno dobro voden klub, vse je inovativno, načrtovano in namensko,« je ob predstavitvi dejal Maresca. Slabe volje pa ostajajo pri Chelseaju: »Decembra 2025 smo čez noč in nepričakovano ostali brez trenerja. Zdaj je jasno, da je imel ponudbo od drugod, zaradi tega smo razočarani nad njegovimi dejanji. V luči dobrega sodelovanja z Manchester Cityjem trenerja nismo želeli ovirati, smo pa dosegli zaupni dogovor o poravnavi in odškodnini.«

Guardiola je Etihad zapustil po desetletju, v katerem je osvojil 20 lovorik, med njimi šest naslovov angleškega prvaka. Maresca je po odhodu iz Cityja Leicester popeljal nazaj v premier league, nato pa s Chelseajem osvojil konferenčno ligo in klubsko svetovno prvenstvo.