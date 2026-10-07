Nasmejani selektor poslal opozorilo: Tudi Šeško ima resno konkurenco!

Večer v Glasgowu, ki bo šel v slovensko nogometno zgodovino. »Popolna tekma, od začetka mojega dela sem poudarjal, da želim, da igramo pogumno tudi v napadu. Odigrali smo popolno tekmo,« je sijal od zadovoljstva selektor Boštjan Cesar, ki se je po tekmi vidno sprostil. Slovenija ima zdaj vse v svojih rokah vsaj za drugo mesto v skupini, z zmago nad Švico v Stožicah je še dosegljivo tudi prvo.

Slovenija je odigrala tekmo, v kateri si je ustvarila veliko priložnosti, ki pa so po vrsti ostajale neizkoriščene. Ob eni ob njih je selektor besno zalučal plastenko v tla, potem pa pojasnil: »Že v prvem polčasu smo imeli dve priložnosti, zato sem bil jezen, da je odletela plastenka v tla. Verjel sem, da bo prišla še tretja, četrta, peta priložnost, a tak sem, čustveno pospremim vsako akcijo.«

Selektor je pojasnil tudi zamisel v napadalni igri, kjer je pomembna vloga namenjena Žanu Vipotniku. »Ideja je, da se odpiramo z zveznimi igralci in nato odigramo neposredno na napadalca, na Vipotnika, krilna napadalca pa vtekata v prazen prostor. Proti Švici smo imeli dve takšni priložnosti, pa nismo imeli sreče, da bi zadeli. Da, Benjamina Šeška ni zraven, bo pa imel v napadu kar veliko konkurenco,« je z nasmeškom dodal selektor, ki se mu obeta nekaj sladkih skrbi.

Boštjan Cesar je bil razumljivo navdušen nad slovensko predstavo. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Manj zadovoljen je bil z napakami pri prejetem zadetku, pri katerem se je podrla obrambna veriga. »Najprej je slabo zapiral Aljoša Matko, krilni igralec je šel navzven, tam smo izgubili skok. Danijel Šturm ni najboljši skakalec, nato pa nismo pobrali niti druge žoge. Napake so sestavni del športa in upam, da jih bomo v prihodnje spravili na minimum,« je analiziral akcijo, ki jo bodo v slovenskem taboru želeli čim prej popraviti.

Ob koncu reprezentančnega cikla se je ozrl tudi na prve mesece svojega selektorskega dela. »Tudi navijači niso vedeli, kakšno igro želim. Mogoče je bilo malo preveč napisanega, še preden sem začel, a sem imel točno določeno strategijo, zato se s tem nisem obremenjeval. Vedel sem, da imajo fantje to moč, treba pa je bilo nastaviti tudi glavo. Dolgo nismo zmagali, ko je šlo za točke, a smo skupaj rasli, tudi strokovno vodstvo. Zdravniška služba je opravila ogromno dela, da smo zdržali te štiri tekme. Igralci so s tekmami rasli in v klube se vračajo boljši, kot so prišli na zbor. Verjamem vase, a gremo počasi. Nobene evforije ni, čakajo nas še težke tekme.«

Slovenci so tudi na tribunah »nadigrali« Škote. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Še dve nalogi čakata Slovence v letošnji ligi narodov, 13. novembra v Stožicah gostijo Švico, tri dni kasneje pa bodo gostovali še v Skopju.