Navdušeni Thierry Henry: Morda mi bodo, če bom nosil belo majico, zrasli lasje

Nad učinkovito in moštveno junaško predstavo madridskega Reala proti Manchester Cityju (3:0) v prvi tekmi osmine finala lige prvakov je bil navdušen tudi nekdanji zvezdnik Barcelone Thierry Henry. Madridčane je hvalil vsevprek, trikratnega strelca Federica Valverdeja, posebej »podčrtal« odkritje iz Realove akademije, 18-letnega Thiaga Pitarcha ... »Bil je povsod, neverjetna tekma,« je bil odkrit 48-letni Francoz, ki je v svojem komentarju, kot zapriseženi privrženec Barcelone, težkega srca hvalil Real. A na koncu je vse zabelil tudi s šaljivim dodatkom.

Realovo odkritje 18-letni Thiago Pitarch (desno) je »padel v oči« številnim komentatorjem. FOTO: Matthew Childs Action Images Via Reuters

»Beli dres je drugačen. Ne vem, kaj je v tej majici. Ne vem, kaj so dali nanjo. Res ne vem. Očitno se šalim, ker te majice nočem nositi. Ampak morda mi bo, če jo bom nosil, pomagalo, da mi bodo spet zrasli lasje,« je sklenil zmagovalec lige prvakov z Barcelono leta 2009.