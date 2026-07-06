Navdušeni Thomas Tuchel, to moštvo ima srce in vero vase

Angleška nogometna reprezentanca je postala ena redkih izbranih vrst, ki je na legendarnem stadionu Azteca premagala Mehiko. Z zmago s 3:2 v osmini finala svetovnega prvenstva je izločila eno od gostiteljic turnirja in se uvrstila v četrtfinale.

Tekma je bila izjemno razburljiva in napeta vse do zadnjih minut. Za Anglijo je dvakrat zadel Jude Bellingham, ki je bil natančen v 36. in 38. minuti, Harry Kane pa je v 60. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko. Za Mehiko sta zadela Julián Quiñones v 42. in Raúl Jiménez v 69. minuti, domači pa kljub silovitemu pritisku v zaključku niso dosegli tretjega gola, s katerim bi si priigrali podaljšek.

Angleški selektor Thomas Tuchel po tekmi ni skrival ponosa nad predstavo svojega moštva.

»Premagali smo Mehiko na mitskem stadionu Azteca in na igrišču pustili vse. Izjemno sem ponosen na svoje igralce. Za zmago smo potrebovali vse, kar znamo in zmoremo. Ko smo ujeli pravi ritem, so sledili padci, vendar je moštvo pokazalo pravi angleški značaj. Ko je najtežje, verjamemo vase. Ti igralci nikoli ne izgubijo samozavesti. Naredili smo nov korak naprej in po tej veliki zmagi gremo odločno naprej. Na igrišču je bilo res noro,« je dejal Nemec.

Kapetan Harry Kane je ocenil, da je bila to ena najbolj divjih tekem njegove kariere.

»To je bila neverjetna tekma. Veliko stvari je bilo proti nam, morda celo vse, vendar smo našli pot do zmage. Glede enajstmetrovke sem bil prepričan, da sem prvi prišel do žoge, sodnik pa je sprejel precej odločitev v našo škodo. Na koncu to ni bilo pomembno. Veseli smo napredovanja, še posebej ob izjemni podpori naših navijačev,« je povedal najboljši angleški strelec.

V VAR sobi trije južnoameriški sodniki

Tuchel je v pogovoru za BBC podal še podrobnejšo oceno. »Če ima katera reprezentanca srce in vero vase, jo ima to moštvo. Napredovali smo predvsem zaradi neizmerne želje. To je zgodovinska tekma in igralci si zaslužijo priznanje, da so jo dobili.«

Tuchla ni zmotilo sovražno vzdušje na stadionu.

»Ni bilo sovražno, je bilo pa izjemno čustveno. Himni sta ustvarili posebno ozračje, ob mehiških napadih in golih pa je bilo zelo glasno,« je povedal in se obregnil ob sojenje.

»Sodniška ekipa ni bila na ustrezni ravni. V sobi VAR so bili trije južnoameriški sodniki, kar je za tekmo v Mehiki, na kateri igra Mehika, nekoliko nenavadno. Glavnega sodnika so poklicali k ogledu posnetka za enajstmetrovko, čeprav po mojem mnenju ni šlo za očitno napako. Tudi pri rdečem kartonu sprva ni dosodil niti prekrška,« je bil kritičen in zaključil z oceno, ali je to že oblikovana reprezentanca.

»Lahko igramo precej bolje. V igri, posesti žoge in ustvarjanju priložnosti še nismo na svoji najvišji ravni. Kar zadeva borbenost in željo po zmagi, pa tej ekipi ne morem očitati prav ničesar,« je sklenil Tuchel.