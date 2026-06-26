Navdušenje v Ekvadorju, padel je »Elf«

ZDA in Avstralija iz skupine D, Nemčija, Slonokoščena obalka in Ekvador iz skupine E ter Nizozemska, Japonska in Švedska iz skupine F so naslednje reprezentance, ki so se uvrstile v izločilne tekme svetovnega prvenstva v nogometu. Na čakanju je tretji iz skupine D Paragvaj, njegovo napredovanje je odvisno od razpleta drugih zadnjih tekem v skupinah G, H, I, J, K in L.

https://www.delo.si/sport/nogomet/svetovno-prvenstvo-2026-spored-tekme-rezultati-lestvice

Ekvadorci, ki jih je spodbujalo ogromno število navijačev, so, čeprav so jih mnogi že odpisali, pokazali veliko željo in borbenost, za kar so bili na koncu nagrajeni.

Tekma se ni začela po njihovem okusu, saj so že v drugi minuti prejeli gol. In to po zelo sumljivem dogodku, saj je Aleksandar Pavlović visoko dvignil nogo, zadel Pedra Viteja v obraz, a ameriška sodnica Tori Penso tudi po ogledu videoposnetka prekrška ni dosodila. Strelec gola je bil sicer po natančnem strelu Leroy Sane.

Ameriška sodnica Tori Penso je imela zahtevno nalogo, s sporno enajstemtrovko za Nemčijo pa je le še podžagala fanatične Ekvadorce. FOTO: Alexander Hassenstein/Getty Images Via AFP

Toda Ekvadorci so hitro odgovorili, že sedem minut pozneje je s strelom z roba kazenskega prostora izenačil Nilson Angulo.

Nemci so bili v šoku. Kai Havertz je v 26. minuti sicer imel priložnost, a je slabo streljal z glavo, tudi Južnoameričani so še nekajkrat ogrozili vratarja Manuela Neuerja, a na odmor se je odšlo z izidom 1:1.

V drugem polčasu pa so Ekvadorci zasenčili tekmece. Velikih priložnosti sicer ni bilo ne na eni ne na drugi strani, toda v 77. minuti je vendarle prišlo do spremembe rezultata, ki je dvignilo na noge navijače v rumenih dresih. Za delirij na tribunah je poskrbel Gonzalo Plata, ki se je po kotu odlično znašel pred Neuerjem, po podaji z glavo Kevina Rodrigueza je žogo poslal pod prečko.

Do konca tekme je nato ekvadorska obramba trpela, vendar prave priložnosti tekmecem ni dopustila.

V svojem četrtem nastopu se je prvič v izločilne boje uvrstila Slonokoščena obala, potem ko je drugo mesto v skupini potrdila z zmago proti karibski ekipi Curacaa. Slednja, ki je proti Ekvadorju osvojila zgodovinsko točko, tudi tokrat ni razočarala. Imela je svoje priložnosti, da bi iztržila ugodnejši izid, a je na koncu vendarle morala čestitati tekmecem.

Tem sta zmago zagotovila gola Nicolasa Pepeja, prvega je dosegel v sedmi, drugega pa v 64. minuti.

Nicolas Pepe ije bil strelec obeh golov za Slonokoščeno obalo. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Turčija se v velikem slogu poslavlja od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3:2, na drugi tekmi v San Franciscu pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov.

Izbranci argentinskega strokovnjaka na ameriški klopi Mauricia Pochettina so vse dvome o napredovanju razblinili po uvodnih zmagah proti Paragvaju s 4:1 in Avstraliji z 2:0. Na zadnji tekmi skupinskega dela so pred 70.492 gledalci na stadionu v Inglewoodu, med njimi so bili tudi številni zvezdniki iz sveta filma, zabave in športa, kot sta igralca Brad Pitt in Ashton Kutcher, njuna kolegica Jessica Alba, nekoč »razposajena« starleta Paris Hilton, nekdanji kapetan nemške reprezentance Ilkay Gündogan, doživeli hladno prho proti Turkom, ki se zavoljo porazov z Avstralci z 0:2 in Paragvajci z 0:1 poslavljajo od letošnjega mundiala v treh državah.

Mladi Realov Turek Arda Güler se je s Turčijo častno polsovil od mundiala. FOTO: Jessie Alcheh/Imagn Images Via Reuters

Američani so sanjsko začeli srečanje, saj je Austin Trusty svoje soigralce popeljal v vodstvo že v tretji minuti. Turki so v nadaljevanju prevzeli pobudo, najprej je v 10. minuti izenačil Arda Güler, v 31. minuti pa je Orkun Kökcü zadel za 2:1.

Tik po prihodu z velikega odmora je izenačil Sebastian Berhalter, za Turke pa je zmagoviti gol v osmi minuti sodnikovega dodatka dosegel Kaan Ayhan.

Američani se bodo v šestnajstini finala 2. julija v Santa Clari pomerili z nogometaši Bosne in Hercegovine, ki so v skupini A zasedli tretje mesto.

Ameriški nogometaši so kljub porazu proti Turčiji pokazali veliki moštveni duh. FOTO: Etienne Laurent/AFP

Avstralija se je v San Franciscu s Paragvajem razšla brez golov, v svojem sedmem nastopu na svetovnih prvenstvih pa se je tretjič prebila v izločilne boje po mundialih v Nemčiji 2006 in pred štirimi leti v Katarju.

Med 32 se bodo morda uvrstili tudi Paragvajci, njihova usoda bo znana po vseh odigranih tekmah v skupinskem delu. Paragvaj je na dosedanjih treh tekmah zbral štiri točke, njegova razlika v golih pa znaša 2:4.

Doslej so se v izločilne boje že uvrstili Mehika, Južna Afrika, Švica, Kanada, BiH, Brazilija, Maroko, ZDA, Nemčija, Slonokoščena obala, Ekvador, Nizozemska, Japonska, Švedska, Francija, Norveška, Argentina, Kolumbija in Avstralija.

Nizozemska je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja premagala Tunizijo s 3:1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi Japonci in Šved po neodločenem izidu 1:1 v Dallasu.

Nizozemska se bo v šestnajstini finala pomerila z Marokom, Japonska pa z Brazilijo. Švedska je napredovala kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, njena tekmica pa bo znana po vseh tekmah skupinskega dela.

Nizozmeski selektor Ronald Koeman ni bil v skrbeh, »tulipani« so zanesljivo opravili svojo nalogo v skupini F. FOTO: Michael Steele/Getty Images Via AFP

Igralci iz dežele tulipanov so v deževnem vremenu v Kansas Cityju že po sedmih minutah vodili z 2:0. V 3. minuti je po ostrem predložku Denzla Dumfriesa tunizijski rekorder po številu nastopov na svetovnih prvenstvih Ellyes Skhiri nesrečno preusmeril žogo v lastno mrežo, le štiri minute kasneje pa je po podaji z glavo Virgila van Dijka iz neposredne bližine zadel Brian Brobbey in dosegel svoj tretji gol na letošnjem turnirju.

Po silovitem začetku se je ritem tekme precej umiril. Tunizijci so si prizadevali za vrnitev v igro, vendar si niso priigrali resnejših priložnosti.

V začetku drugega polčasa je Hazem Mastouri z natančnim strelom z glavo znižal na 1:2, a veselje Tunizijcev ni trajalo dolgo, saj je branilec Jan Paul van Hecke v 62. minuti zadel za končnih 3:1.

»Zelo hitro smo povedli z 2: 0, kar nam je šlo v prid, tudi v nadaljevanju smo igrali dobro. Menim, da na letošnjem svetovnem prvenstvu dobro opravljamo svoje delo in smo odigrali tri zelo kakovostne tekme,« je po zmagi dejal nizozemski selektor Ronald Koeman in posebno pohvalo namenil privržencem: »Vsakič imamo občutek, da igramo doma. Vse je odeto v oranžno.«

Švedski je napredovanje v izločilne tekme zagotovil Anthony Elanga. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

V Dallasu je Japonska povedla v 56. minuti prek Daizena Maede, natančno in uporabno podajo mu je namenil Ayase Ueda. Švedska je izenačila v 62. minuti, potem ko je Anthony Elanga z desne strani prodrl v sredino ter z močnim in natančnim strelom premagal japonskega vratarja Ziona Suzukija. Alexander Isak je bil v sodnikovem dodatku blizu zmagovitega zadetka za Švedsko, a je žoga zadela okvir japonskih vrat.

Japonci so pokazali odlične igre v skupinskem delu tekmovanja, toda že v ponedeljek jih čaka prva tekma lketa, dvoboj proti Brazilcem. FOTO: Aric Becker/AFP

»Prvi polčas je bil zelo izenačen. V drugem smo povedli, a po prejetem izenačujočem zadetku je pobuda prešla na stran nasprotnika,« je po remiju dejal Suzuki in dodal: »Z Brazilijo se bomo pomerili brez poraza v skupinskem delu, kar je zagotovo lepa popotnica pred tako pomembnim dvobojem v izločilnem delu tekmovanja.«