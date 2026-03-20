Navdušujoča marčevaska norost ni izluščila favorita

Tudi zadnje dejanje osmine finala v nogometni ligi prvakov je minilo v polnem sijaju, z veliko golov, kar 23, in res spektakularnimi tekmami, toda brez presenečenj. Bayern, Liverpool, Barcelona in Atletico Madrid so se pridružili Realu Madridu, Paris Saint-Germainu, Arsenalu in Sportingu v četrtfinalu, v katerem bosta vsaj dva dvoboja z oznako finale pred finalom – med Bayernom in Realom ter PSG in Barcelono. Osmina finala je razkrila, da »najmočnejše in najboljše prvenstvo« le ni tako daleč spredaj, kot kažejo denarne številke. Angleže, ki so v osmino finala šli s šestimi klubi, napredovala pa sta le dva, so prekosili Španci s tremi četrtfinalisti.

Še bolj zahtevno oziroma nemogoče je izluščiti največjega favorita za končno zmagoslavje v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Če bo petnajstkratni evropski prvak Real Madrid imel na voljo najboljše igralce, če bo branilec naslova PSG ohranil svežino in samozavest, če bo Barcelona še naprej tako razigrana in učinkovita, če bo Bayernov stroj deloval kot naoljen, če bo Liverpool pokazal vse svoje potenciale, če bo Arsenal domačo bitko za naslov že zapeljal do zanesljive šampionske prednosti ...