Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

Manchester United? Uradni podatki iz leta 2025 razkrivajo, da so »rdeči vragi« po navzočnosti na socialnih omrežjih, omembah in zapisih na tretjem mestu med nogometnimi klubi po svetu, pred njimi sta le španska velikana Real Madrid in Barcelona. Seveda je takšna inštitucija vselej pod posebnim povečevalnim steklom in k njej zdaj v zelo vidnem polju sodi tudi slovenski dragulj Benjamin Šeško. https://www.delo.si/sport/nogomet/benjamin-sesko-manchester-united-premier-league-anglija V teh dneh doživlja čast in slavo na Otoku.

Radečan je kot najstnik zablestel v Salzburgu, se tako kot številni iz te izjemne nogometne šole preselil k »starejšemu bratu« v Leipzig, se tam prelevil v enega osrednjih napadalcev cenjene bundeslige, postal tudi udarni mož slovenskega reprezentančnega napada, novi korak navzgor pa doživel pri omenjenem gigantu angleške nogometne scene.