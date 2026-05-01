Navijačem odleglo, Yamal bo nared za mundial

Mladi nogometni zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal bo vendarle nared za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se začne junija. Novico o njegovem dobrem okrevanju je sporočil trener Barcelone Hansi Flick.

Barca bo sicer do konca sezone v španski ligi igrala brez 18-letnika, ki si je poškodoval stegensko mišico na nedavni ligaški tekmi proti Celti. A Flick je zatrdil, da bo Yamal nared za nastop za špansko izbrano vrsto na SP.

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Dobro mu gre, okrevanje poteka v redu, mislim, da ga bomo videli na SP. Ima več časa, da se vrne in to je njegova želja,« je o tem, da se Yamal osredotoča na vrnitev zgolj za reprezentanco, dejal nemški strateg blaugrane na novinarski konferenci.

Razveselila ga je tudi vrnitev še enega zvezdnika Barcelone Raphinhe. Brazilec je zaradi poškodbe manjkal od marca, zdaj pa se vrača v kader katalonske zasedbe. Lahko bo igral že na tekmi z Osasuno konec tedna.

FOTO: Albert Gea/Reuters

Katalonci lahko že v tem krogu potrdijo nov naslov prvakov, če bodo premagali Osasuno in v nedeljo najbližji zasledovalec madridski Real ne bo zmagal pri Espanyolu. Razlika med kluboma je 11 točk, če odločitev o prvaku v nedeljo še ne bo padla, pa bo morda odločal clasico, ki bo na sporedu 10. maja v Barceloni.