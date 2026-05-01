Nogomet

Navijačem odleglo, Yamal bo nared za mundial

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal bo po besedah Barceloninega trenerja Hansija Flicka pravočasno okreval za nastop na svetovnem prvenstvu.
Lamine Yamal se je oškodoval 22. aprila. FOTO: Albert Gea/ Reuters
P. Z., STA
1. 5. 2026 | 17:10
Mladi nogometni zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal bo vendarle nared za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se začne junija. Novico o njegovem dobrem okrevanju je sporočil trener Barcelone Hansi Flick.

Na clasicu le še šampionski špalir, Realu v Sevilli le točka

Barca bo sicer do konca sezone v španski ligi igrala brez 18-letnika, ki si je poškodoval stegensko mišico na nedavni ligaški tekmi proti Celti. A Flick je zatrdil, da bo Yamal nared za nastop za špansko izbrano vrsto na SP.

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Dobro mu gre, okrevanje poteka v redu, mislim, da ga bomo videli na SP. Ima več časa, da se vrne in to je njegova želja,« je o tem, da se Yamal osredotoča na vrnitev zgolj za reprezentanco, dejal nemški strateg blaugrane na novinarski konferenci.

Strah v Barceloni in Španiji, clasico brez Lamina Yamala, mar tudi SP?

Razveselila ga je tudi vrnitev še enega zvezdnika Barcelone Raphinhe. Brazilec je zaradi poškodbe manjkal od marca, zdaj pa se vrača v kader katalonske zasedbe. Lahko bo igral že na tekmi z Osasuno konec tedna.

FOTO: Albert Gea/Reuters
FOTO: Albert Gea/Reuters

Katalonci lahko že v tem krogu potrdijo nov naslov prvakov, če bodo premagali Osasuno in v nedeljo najbližji zasledovalec madridski Real ne bo zmagal pri Espanyolu. Razlika med kluboma je 11 točk, če odločitev o prvaku v nedeljo še ne bo padla, pa bo morda odločal clasico, ki bo na sporedu 10. maja v Barceloni.

 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Sezona polomij?

Na clasicu le še šampionski špalir, Realu v Sevilli le točka

V prvi tekmi 33. kola La Lige so nogometaši Betisa v sodnikovem podaljšku ukradli zmago Madridčanom, ki za največjimi tekmeci zaostajao za osem točk
25. 4. 2026 | 07:38
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instašport

Janja in Neja na dopustu, Lamine Yamal bo počival pod prisilo

Minuli teden so športniki delili utrinke z dopustov in s priprav pred začetkom sezone. Lamine Yamal je zaradi poškodbe že končal sezono z Barcelono.
24. 4. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Panika na Camp Nou

Strah v Barceloni in Španiji, clasico brez Lamina Yamala, mar tudi SP?

Prvi zvezdnik vodilnega moštva v španskem nogometnem prventvu je v Vigu zadel z bele točke, nato pa zahteval menjavo. »Zapeklo« ga je v stegenski mišici.
23. 4. 2026 | 10:34
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Svet
Madžarska

Sin bančnika že umaknil svojo kolekcijo porschejev

Sin nekdanjega šefa madžarske centralne banke je v strahu pred čiščenjem orbanistov pred volitvami umaknil svojo zbirko luksuznih vozil.
1. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Lamine YamalBarcelonapoškodbaŠpanska nogometna reprezentancaSP v nogometusvetovno prvenstvošpansko prvenstvoReal MadridHansi Flick

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Tjaša Macerl: Moški nikoli ne sme biti tvoj projekt, zaradi katerega se izgubiš

Nočeš biti arhitektka, ki konča zaprta v grobnici.
1. 5. 2026 | 18:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Po prometni nesreči se je opit skril v Savi, policisti so ga našli v grmovju

Po podatkih očividca naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar.
1. 5. 2026 | 17:57
Preberite več
Šport  |  Drugo
Doping

Suspenz za tekmico Tine Šutej

Kazen si je Kanadčanka prislužila, ker ni sporočala svojih lokacij, kjer bi jo lahko obiskali protidopinški nadzorniki.
1. 5. 2026 | 17:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Okrevanje

Navijačem odleglo, Yamal bo nared za mundial

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal bo po besedah Barceloninega trenerja Hansija Flicka pravočasno okreval za nastop na svetovnem prvenstvu.
1. 5. 2026 | 17:10
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kitajska

Janja najboljša: Glava tam, kjer mora biti

Janja Garnbret, Jennifer Buckley in Anže Peharc so se iz slovenske reprezentance prebili v polfinale prve tekme sezone v športnem plezanju na Kitajskem.
Matic Rupnik 1. 5. 2026 | 15:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Doping

Suspenz za tekmico Tine Šutej

Kazen si je Kanadčanka prislužila, ker ni sporočala svojih lokacij, kjer bi jo lahko obiskali protidopinški nadzorniki.
1. 5. 2026 | 17:47
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Okrevanje

Navijačem odleglo, Yamal bo nared za mundial

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal bo po besedah Barceloninega trenerja Hansija Flicka pravočasno okreval za nastop na svetovnem prvenstvu.
1. 5. 2026 | 17:10
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kitajska

Janja najboljša: Glava tam, kjer mora biti

Janja Garnbret, Jennifer Buckley in Anže Peharc so se iz slovenske reprezentance prebili v polfinale prve tekme sezone v športnem plezanju na Kitajskem.
Matic Rupnik 1. 5. 2026 | 15:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več

