FOTO:Navijači Barcelone točijo bridke solze, sceno so prevzeli odvetniki

Odkar je Lionel Messi zahteval predčasno prekinitev pogodbe z Barcelono, mu ljubitelji nogometa po vsem svetu »iščejo« novega delodajalca, čeprav kandidatov zaradi denarnih postavk prestopa ni veliko. Zaradi prijateljstva s Pepom Guardiolo in Sergiom Agüerom ga povezujejo predvsem z Manchester Cityjem, Neymar in Angel Di Maria pa ga vabita k PSG. Navijači katalonskega velikana medtem upajo, da gre le za neprijetne sanje in da bo 33-letni argentinski virtuoz ostal na štadionu Camp Nou, ki je že dve desetletji njegov dom.Dogodki zadnjih dni vendarle ne obetajo pobotanja. Barçin predsednik Josep Maria Bartomeu je zavrnil Messijevo ...