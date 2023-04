Navijači dobili še en spektakel: v finalu Olimpija in Maribor

Po nogometaših Maribora so se v finale pokala Pivovarna Union prebili še državni prvaki iz Ljubljane. Olimpija je v polfinalu v Stožicah premagala drugoligaša Aluminij z 2:1 (2:1). Kidričani so v četrtfinalu z minimalno zmago izločili branilce naslova iz Kopra, Ljubljančani pa so bili od Celja boljši šele po streljanju enajstmetrovk.

Ljubljančani so povedli v tretji minuti, ko je Aljaž Krefl zadel s strelom s 15 metrov, toda sicer pa so bili konkretnejši in pogumnejši Kidričani. V 16. minuti pa so domači zahtevali najstrožjo kazen po tem, ko je Luka Koblar z roko blokiral strel Admirja Bristrića, po pregledu posnetka pa so jo tudi dobili. V 19. minuti jo je zanesljivo izvedel Timi Max Elšnik za 2:0.

Kidričani do konca upali na senzacijo

Čeprav je Aluminij še naprej igral napadalno, pa je Olimpija znala to kaznovati, v 25. minuti je po kotu z glavo iz bližine zadel Đorđe Crnomarković, vendar pa ta gol po pregledu ni obveljal zaradi prekrška. Je pa v 30. minuti obveljal Aluminijev, ki ga je dosegel drugi strelec druge lige Nik Marinšek, ko je na koncu spretno žogo dvignil čez Matevža Vidovška ter svojo ekipo obdržal v igri. Tomislav Jagić je v 34. minuti pred vrati svojimi vrati spet igral z roko, tako da je Olimpija dobila novo enajstmetrovko. To je zapravil Svit Sešlar, ki mu je Aluminijev vratar obranil še strel po odbiti žogi.

FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi v uvodu drugega polčasa je Aluminij nadaljeval napadalno igro, imel nekaj lepih priložnosti, predvsem Danijel Šturm in Daniel Skiba, veselje pa jima je preprečeval Vidovšek. V 69. minuti je tudi Olimpija prek Elšnika prišla do novega nevarnega strela, a je ostalo pri 2:1, tako kot po prečki Bristrića v 76. minuti.

V 81. minuti je še Jakov Katuša zapravil eno od številnih priložnosti gostov, ki so imeli v 87. minuti še dve obetavni akciji, eno je ustavil Vidovšek, druga pa se je končala s previsokim Marinškovim strelom. V sodniškem dodatku pa je pri Olimpiji zgrešil Ivan Posavec, nato še Pascal Estrada, tako da je ostalo pri 2:1.

Finale bo 6. maja v Celju

V torkovem prvem polfinalnem dvoboju so bili Mariborčani na gostovanju boljši od drugoligaške Kety Emmi&Impol Bistrice s 3:1 (0:0). Mariborčani so v četrtfinalu doma premagali Primorje eMundio s 3:1, Bistričani pa so bili v dvoboju drugoligašev v gosteh boljši od Rogaške z 2:0. Finale bo gostilo Celje, tekma za pokalno lovoriko na osrednjem celjskem štadionu bo 6. maja.