Navijači Lyona predsedniku Fife poslali jasno sporočilo

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je izgubil podporo nekaterih celinskih in državnih zvez, obenem pa so tudi nogometni privrženci večkrat jasno izrazili svoje nasprotovanje njegovemu vodenju. To je včeraj storila tudi navijaška skupina francoskega Lyona, Bad gones.

Člani skupine so na kvalifikacijski tekmi za ligo prvakov proti praški Slavii razgrnili dva transparenta, kritična do Švicarja in Fife. Infantino je po močnem nasprotovanju nedavno opustil načrt prodaje deleže v hčerinski družbi zasebnim vlagateljem, pod pritiskom pa se je znašel tudi zaradi domnevnega odnosa z zaposleno v času, ko je zasedal položaj generalnega sekretarja pri Evropski nogometni zvezi.

Lyon se je včeraj veselil zmage s 3:0 in si tako zagotovil napredovanje v naslednje kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Po prvi tekmi je bila Slavia v boljšem položaju, saj je na Češkem slavila z 2:1, a so Francozi včeraj pripravili zasuk. Sedaj jih čaka turški Fenerbahče, prva tekma bo naslednji teden v Turčiji.