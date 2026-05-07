Navijači: Mbappe, čas je za odhod!

Nova imenitna predstava nogometašev PSG za uvrstitev v finale lige prvakov je botrovala številnim analizam in ponovnim spoznanjem, da pariško moštvo brez razvpitih zvezdnikov deluje bolje kot nekoč. Eden teh je bil francoski reprezentančni kapetan Kylian Mbappe, od leta 2024 napadalec madridskega Reala.

Množica privržencev španskega nogometnega velikana, ki bo sezono sklenil brez lovorike tako doma kot v ligi prvakov, pa je jezna na drago plačanega asa in si ga predvsem zaradi obnašanja na igrišču in ob njem zdaj že številni med navijači ne želijo več gledati v svetem klubskem dresu. Zato so pripravili posebno peticijo in že v prvi uri zbrali 70.000 podpisov za njegov odhod. Ni minila naslednja ura, pa je bilo takšnih podpisov prek 200.000 ...

Francozu očitajo vzvišen odnos do soigralcev – med drugim Mbappe bojda zahteva odhod mladega brazilskega zvezdnika Viniciusa Juniorja – kot tudi neprijaznost do klubskih uslužbencev. Sicer pa je pred vrati clasico, v nedeljo ob 21. uri bo Real gostoval v Barceloni.

Pri madridskem klubu zaenkrat molčijo o novem zapletu, jasno pa je, da vsemu skupaj botrujejo predvsem dosežki moštva pod pričakovanji.