Navijači najprej brezskrbno uživali, zadnje pol ure so si grizli nohte

Ljubljana

Safet Hadžić je preživel gostovanje na pokopališču Olimpijinih trenerjev in lahko lažje diha. FOTO: Leon Vidic/Delo

Aluminij : Olimpija 1:2 (0:2)

Šp. park, gledalcev 800, sodnik David Šmajc (Kranj).



Strelca: 1:0 – Čekiči (14), 0:2 – Bezjak (39), 1:2 – Matjašič (53).



Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Matjašič, Jakšić, Šaka, Marinšek (od 46. Štor), Klepač, Vrbanec, Živković (od 77. Leko).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Pavlović, Tomić, Valenčič, Savić, Bezjak, Čekiči, Vukušić.



Streli: 6:17; na vrata: 3:7; posest žoge v %: 50:50; koti: 1:3; prekrški: 19:14.



Jutri:



Bravo – Domžale (15)

Celje – Maribor (17.30)

Mura – Rudar (20)





Vrstni red: Olimpija 47, Maribor 43, Aluminij 42, Celje 39, Mura 37, Triglav 27, Domžale 26, CB24 Tabor 23, Bravo 22, Rudar 9.

- Zeleno-belim je močno odleglo. V prvi tekmi 24. kola 1. SNL so dosegli prvo spomladansko zmago. Z 2:1 so bili boljši od Aluminija, ne pa še prepričljivi. Za Ljubljančane sta bila že v prvem polčasu strelcain, za Kidričane je v drugem polčasu znižalTragedija za zeleno-bele bi bila, če bi Olimpija izgubila. Od poraza je bila res daleč, od izgubljenih dveh točk pa ne. Do gola gostiteljev v 53. minuti, ko je zle slutnje s svojim prvim golom v sezoni in tudi izjemnim s 25 m, ki ga bržčas ne bo več ponovil v naslednjih tekmah, priklical Matjašič, je bila zanesljiva, kombinatorna in neučinkovita.Dva gola, oba iz prekinitev, čudovit Čekičijev s prostega strela, srečen prvi za Olimpijo Bezjakov po predložku in ob pomočiter ob pomislekih, da bi ga lahko glavni sodnikrazveljavil zaradi pasivnega ofsajda Mirala Samardžića, je bilo manj od razmerja sil na igrišču. Ljubljančani so tekmovali v zapravljanju priložnosti. Prvi nesrečnik je bil Bezjak, ki je v 7. minuti zelo slabo zaključil dvoboj iz oči v oči z domačim vratarjem Kovačićem. Čekiči je zatresel vratnico,še prečko.Matjašičev gol je Aluminij prebudil, Olimpiji pa pognal strah v kosti. Do konca je trpela in visela, čeprav domači niso imeli velikih priložnosti. Aje močno padel v igri,je nespretno nabijal žogo ...