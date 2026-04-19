Navijači ne potrebujejo sporočil, temveč zmage, je bil iskren poraženi trener

Davek za napredovanje v polfinale lige prvakov je bil previsok. Madridski Atletico je v razburljivem finalu kraljevega pokala ostal brez pričakovane lovorike, potem, ko njegov tekmec nista bila Real ali Barcelona. Boljši in srečnejši (4:3, 2:2) po strelih z bele točke je bil Real Socided. Trener rdeče-belih Diego Simeone, ki je dal v vratih prednost rojaku Juanu Mussi pred rekonvalescentom Janom Oblakom, je bil vidno potrt

»Po prvem prejetem golu smo se odzvali dobro, nato pa padli v prenizek ritem. Med odmorom smo se pogovorili in spremenili pristop; v drugem delu smo igrali tako, kot se za finale spodobi. Priložnosti Johnnyja Cardosa in Baene bi nam lahko prinesle tretji gol in odločile tekmo že v rednem delu,« je začel soočenje s sedmo silo in priznal, da je tekma proti Barceloni pustila posledice.

»Tekmovali smo na najvišji ravni, žal pa so enajstmetrovke nagnile jeziček na tehtnici na tekmečevo stran. Povsem naravno je bilo, da se nam je po takšnem naporu poznal upad moči. Kljub temu smo z izjemo uvodnih 20 minut dali vse od sebe,« dolgovečni Argentinec na Atleticovem trenerskem stolčku ni »krivil« svojih nogometašev za poraz. Iskren je bil tudi do navijačev.

»V tem trenutku ne potrebujejo besed ali sporočil, temveč zmage. Kljub izjemnemu trudu nam je spolzela iz rok.« Simeone je usmeril pogled tudi v ligo prvakov in dvoboj z Arsenalom.

»Trenutno me poraz še preveč boli, da bi razmišljal o Londončanih. Vendar pa mi način, na katerega smo tekmovali, vliva mirnost za prihodnje izzive,« je zaključil.