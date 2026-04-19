Nogomet

Navijači ne potrebujejo sporočil, temveč zmage, je bil iskren poraženi trener

Razočarani trener madridskega Atletico Diego Simeone je priznal, da so njegovi nogometaši proti Barceloni v ligi prvakov porabili preveč moči.
»Način, na katerega smo tekmovali, vliva mirnost za prihodnje izzive,« se je po porazu v finalu španskega kraljevega pokala tolažil trener Ateltica Diego Simeone. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
»Način, na katerega smo tekmovali, vliva mirnost za prihodnje izzive,« se je po porazu v finalu španskega kraljevega pokala tolažil trener Ateltica Diego Simeone. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters
G. N.
19. 4. 2026 | 08:00
19. 4. 2026 | 09:50
2:14
A+A-

Davek za napredovanje v polfinale lige prvakov je bil previsok. Madridski Atletico je v razburljivem finalu kraljevega pokala ostal brez pričakovane lovorike, potem, ko njegov tekmec nista bila Real ali Barcelona. Boljši in srečnejši (4:3, 2:2) po strelih z bele točke je bil Real Socided. Trener rdeče-belih Diego Simeone, ki je dal v vratih prednost rojaku Juanu Mussi pred rekonvalescentom Janom Oblakom, je bil vidno potrt

»Po prvem prejetem golu smo se odzvali dobro, nato pa padli v prenizek ritem. Med odmorom smo se pogovorili in spremenili pristop; v drugem delu smo igrali tako, kot se za finale spodobi. Priložnosti Johnnyja Cardosa in Baene bi nam lahko prinesle tretji gol in odločile tekmo že v rednem delu,« je začel soočenje s sedmo silo in priznal, da je tekma proti Barceloni pustila posledice.

»Tekmovali smo na najvišji ravni, žal pa so enajstmetrovke nagnile jeziček na tehtnici na tekmečevo stran. Povsem naravno je bilo, da se nam je po takšnem naporu poznal upad moči. Kljub temu smo z izjemo uvodnih 20 minut dali vse od sebe,« dolgovečni Argentinec na Atleticovem trenerskem stolčku ni »krivil« svojih nogometašev za poraz. Iskren je bil tudi do navijačev.

»V tem trenutku ne potrebujejo besed ali sporočil, temveč zmage. Kljub izjemnemu trudu nam je spolzela iz rok.« Simeone je usmeril pogled tudi v ligo prvakov in dvoboj z Arsenalom.

»Trenutno me poraz še preveč boli, da bi razmišljal o Londončanih. Vendar pa mi način, na katerega smo tekmovali, vliva mirnost za prihodnje izzive,« je zaključil.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Slavje Baskov

Atletico brez Jana Oblaka v vratih ostal brez lovorike

V finalu španskega kraljevega pokala je Real Sociedad po strelih z bele točke osvojil tretji pokalni naslov v zgodovini. Po 120 minutah 2:2.
18. 4. 2026 | 00:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Kdo je favorit v ligi prvakov? Tako meni superračunalnik ...

Optin superračunalnik je izračunal verjetnosti za razplet polfinala in ponudil odgovor na vprašanje, kdo je sploh favorit.
Blaž Potočnik 17. 4. 2026 | 14:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Igralci se menjujejo, Simeonejeva doktrina ostaja

Atletico je pod Argentinčevim vodstvom že trikrat v četrtfinalu lige prvakov izločil Barcelono. PSG na Anfieldu potrdil, da je kandidat za ubranitev lovorike.
Peter Zalokar 15. 4. 2026 | 16:02
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Gorska reševalna zveza Slovenije

Ponoči pod Triglavom potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času

Tuja alpinista sta grešila smer v Severni steni, zaradi pozne večerne ure helikopter ni mogel več poleteti, ekipa se je do njiju odpravila peš.
19. 4. 2026 | 11:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Poskus izsiljevanja proizvajalca otroške hrane

Avstrija: v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane

Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo. Izdali so nujno opozorilo, v katerem pozivajo kupce, naj ne odpirajo sumljivih kozarcev.
19. 4. 2026 | 11:02
Preberite več
Premium
Nedelo
Metod Pevec

Zaporniki na Dobu so snemanje filma razumeli kot priložnostno spoved

Režiser Metod Pevec je med dolgoletnimi zaporniki na Dobu v sodelovanju s psihiatrom Vladimirjem Miloševićem posnel celovečerni dokumentarec Ko pridem ven.
Urša Izgoršek 19. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 19. 4. 2026 | 10:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Domžale

Hišna preiskava: na območju Ihana zasegli več kot sto sadik konoplje

38-letnega osumljenca so pridržali. Odkrili in zasegli so tudi opremo in pripomočke za gojenje konoplje in okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev.
19. 4. 2026 | 10:35
Preberite več
