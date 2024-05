Navijači nogometa, z Lidlom lahko brezplačno odpotujete na UEFA EURO 2024™

Nogometna prireditev letošnjega leta se nezadržno približuje in srca nogometnih navdušencev po vsem svetu že utripajo v pričakovanju. Tudi reprezentanca Slovenije bo po 24 letih nastopila na največjem nogometnem odru v Evropi. Z malo sreče lahko s tribun navijate tudi vi – Lidl Slovenija vam ponuja edinstveno priložnost, da prvenstvo UEFA EURO 2024™ doživite v živo!

Nogomet združuje ljudi vseh starosti in prepričanj ter povezuje srca, ki utripajo v skupnem ritmu navijaških vzklikov ob doseženih zadetkih in obrambah. Letos imamo enkratno priložnost, da to energijo prenesemo še na evropska nogometna igrišča, saj se bodo na tekmah pomerili tudi igralci Slovenije.

Predstavljajte si bučno vzdušje na tribuni, odmev slovenske himne po stadionu in nepozabno pričakovanje, ko bodo nogometaši polni pričakovanja stopili na zelenico. Z nekaj sreče ste lahko del te neponovljive izkušnje tudi vi.

Lidl kot uradni partner prvenstva UEFA EURO 2024™ navijačem omogoča, da osvojite nepozabno nagrado: 16 x potovanje za dva na prvenstvo UEFA EURO 2024™. Sodelujoči se v žrebu potegujejo za ogled tekem skupinskega dela, osmine finala, četrtfinala, polfinala in finalne tekme.

Kaj vključuje nagradni paket?

2 x vstopnico za eno od tekem,

za eno od tekem, povratno letalsko vozovnico; potovanje na nogometni spektakel bo udobno in hitro,

potovanje na nogometni spektakel bo udobno in hitro, nastanitev v hotelu s 3 ali 4 zvezdicami v bližini prizorišča tekme,

s 3 ali 4 zvezdicami v bližini prizorišča tekme, prevoz do stadiona in letališča; za logistiko bo poskrbljeno,

do stadiona in letališča; za logistiko bo poskrbljeno, prehrano med potovanjem; na potovanju bo poskrbljeno za brezplačen zajtrk in večerjo,

na potovanju bo poskrbljeno za brezplačen zajtrk in večerjo, mednarodno turistično zavarovanje; uživajte brez skrbi, saj bo Lidl Slovenija poskrbel tudi za vašo varnost.

Sodelujte v nagradni igri z aplikacijo Lidl Plus in osvojite nagrado!

Sodelovanje v nagradni igri je enostavno – z aplikacijo Lidl Plus. Vse, kar morate storiti, je, da:

FOTO: Lidl Slovenija

med 29. aprilom in 26. majem 2024 nakupujete v trgovinah Lidl po vsej Sloveniji,

za vsakih 15 EUR nakupa* prejmete digitalno kartico za nagradno igro (treba je le poskenirati kartico Lidl Plus na blagajni),

po zaključku vsakega nakupa nad 15 EUR unovčite prejete digitalne kartice v aplikaciji Lidl Plus.

Srečni nagrajenci so izžrebani tedensko (6. maja, 13. maja, 20. maja, 27. maja 2024). Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Lidl Slovenija in obveščeni po e-pošti. Več o nagradni igri ter pravila in pogoji sodelovanja so na voljo tukaj.

Ne glede na to, ali ste navdušeni navijači ali le iščete priložnost za nepozabno doživetje – sodelovanje v nagradni igri lahko prinese izjemno izkušnjo, ki vam bo za vedno ostala v spominu.

* Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Več preberite v pravilih in pogojih nagradne igre.

#Lidl #UEFA #EURO2024 #NagradnaIgra #Slovenija #OnYourTeam

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija