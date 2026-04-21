Celje tudi po kaznih za razred pred Mariborom in Olimpijo

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 31. krogu Prve lige Telemach izrekel štiri kazni zaradi nešportnega in neprimernega obnašanja navijačev. Najvišjo je dobil Maribor, po tekmi s Primorjem bo moral plačati 3100 evrov.

Celjani bodo po gostovanju pri Muri in potrditvi naslova prvaka plačali 900 evrov, Mura in Koper pa po 200.

Celjani so zaradi kazni v tej sezoni skupaj plačali 23.830 evrov. Večna tekmeca Maribor in Olimpija pa sta doslej zbrala za 74.390 oziroma 59.870 evrov kazni. Torej so tudi novi slovenski prvaki iz Celja lahko vzor glavnima tekmecema Mariboru in Olimpiji.