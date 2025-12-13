Navijači plačali 140 evrov za Messija, ker ga ni bilo, so razdejali stadion

Turneja GOAT argentinskega zvezdnika Lionela Messija se je začela obupno. Argentinec je za svojo prvo postojanko na turneji po Indiji izbral mesto Kolkata, kjer so zaradi slabe organizacije navijači začeli uničevati stadion.

V sklopu turneje GOAT naj bi zvezdnik obiskal stadione v štirih mestih – v Kolkati, Hyderabadu, Mumbaju in New Delhiju –, kjer naj bi se srečal z navijači in sodeloval na raznoraznih dogodkih.

Po poročanju indijskih medijev je Messi v Kolkati na stadionu Salt Lake navijačem zgolj pomahal od daleč, se nato pogovoril ter fotografiral z VIP gosti in politiki ter kmalu zatem zapustil prizorišče. Navijači so svoje razočaranje in nestrinjanje izrazili z metanjem stolov in plastenk na igrišče ter z glasnim žvižganjem. Obenem so začeli podirati ograje ter šotorje na stadionu.

Karte za dogodek v mestu Kolkata so stale med 84 in 140 evrov. »Messija so srečali samo politiki in igralci ... Zakaj smo potem mi prišli sem? Imamo karto za skorajda 90 evrov in ga sploh nismo videli,« je za indijsko tiskovno agencijo dejal eden izmed razočaranih navijačev.

Nezadovoljni navijači so po odhodu Argentinca začeli uničevati stadion. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters

Satadru Dutta, glavni organizator Messijeve turneje po Indiji, je bil aretiran takoj po incidentu. »Organizator je podpisal dokument, s katerim se zavezuje, da bodo navijačem stroški povrnjeni. Situacija je sedaj pod nadzorom, organizator pa je odgovoren za vso nastalo škodo,« so zapisali krajevni mediji.

Legendarnega 38-letnega Argentinca, trenutnega igralca ekipe Inter Miami, na turneji spremljata Rodrygo de Paul in Luis Suarez. Prvi dan so si med obiskom Kolkate ogledalo tudi nov 21 metrov visok kip, ki so ga oblasti postavile Messiju v čast.