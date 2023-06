Navijači po blamaži BiH enotni: to je sramota, nasvidenje!

Le štiri nogometne reprezentance ohranjajo stoodstotni izkupiček točk po štirih kolih kvalifikacij za euro 2024. To so Škotska, Francija, Anglija in Portugalska. Več reprezentanc je tudi razočaralo, med njimi je tudi selekcija Bosne in Hercegovine, ki je v zadnji tekmi v Zenici izgubila z Luksemburgom (0:2), kar je razjezilo 8600 navijačev na štadionu. Ti so po tekmi opravili razgovor s kapetanom Edinom Džekom, Seadom Kolašincem in direktorjem reprezentance Zvjezdanom Misimovićem.

Selektor Faruk Hadžibegić je pripravljen tudi oditi, če se bo tako odločilo vodstvo zveze. Televizijski komentator na BHT je končal prenos z besedami »To je konec trpljenja. Dovolj smo povedali, dodal bi le: 'bruka in sramota', nasvidenje!« Strokovni komentator Marko Topić je denimo pred tem navrgel: »Hadžibegić ima na klopi dvanajst strokovnjakov, mar mu nihče ne more reči, da Pjanića od 30. minute grabijo krči in pri 33 letih ne more več teči?«

Veselje nogometašev Luksemburga v Zenici. FOTO: Elvis Barukčić/AFP

Nekateri so obujali tudi pogovor iz leta 2019 med Senadom Lulićem in nekdanjim slovenskim reprezentantom Samirjem Handanovićem, med katerim je Lulić razkril: »Pri nas reprezentanca pomeni prihod na oddih. Ješ slaščice, pride družina, obdarovanje … Nato pridejo tekme in si mrtev.« BiH tekmuje v skupini J, v kateri je morda zanjo po treh porazih boj za euro 2024 že izgubljen: Portugalska 12, Slovaška 10, Luksemburg 7, BiH in Islandija po 3, Lihtenštajn 0.