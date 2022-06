Navijači prejeli opravičilo Uefe, ki je sprožila neodvisno preiskavo

Po dogodkih na štadionu Stade de France v Saint-Denisu je Evropska nogometna zveza (Uefa) sprožila neodvisno preiskavo dogajanja ter določila njene pogoje. Uefa je na uradni spletni strani objavila opravičilo vsem navijačem, saj bi to morala biti »proslava evropskega klubskega nogometa,« kot so v opravičilu zapisali.

»Noben navijač ne bi nikoli smel biti vpleten v takšno situacijo in to se ne sme ponoviti,« so še poudarili. Takoj po neljubem dogodku je Uefa sprožila neodvisno preiskavo, da bodo lahko ugotovili pomanjkljivosti in odgovornost vseh vpletenih v organizacijo finala. Preiskava, ki jo vodi dr. Tiago Brandao iz Portugalske, je namenjena temu, da bodo razumeli, kaj točno se je pripetilo in kako to preprečiti v prihodnosti. Sestaviti nameravajo sosledje celotnega dogajanja čez dan, tako na štadionu kot tudi v okolici, vključno s pregledom toka gledalcev na štadion prek različnih vstopnih točk.

Prav tako bodo pregledali vse operativne procese, ki bi morali biti pripravljeni, da bi zagotovili nemoten potek finala. To vključuje procese varnostne službe in težave pri vstopnicah. Pozornost bodo namenili tudi pripravljenosti obeh nogometnih klubov v finalu in njunih zbirališčih za navijače. Neodvisna preiskava bo določila vse nepravilnosti in kakšno vlogo ter odgovornost za dogajanje bodo morali sprejeti vsi vpleteni v organizacijo finala. To je namenjeno predvsem dejstvu, da želijo na Uefi preprečiti nadaljnje nepravilnosti in v prihodnosti organizatorjem podati najboljše možne nasvete, da se kaj podobnega ne ponovi.

V preiskavi bodo preverili vse strani, vključno z navijaškimi skupinami, oba kluba finalista lige prvakov, Francosko nogometno zvezo (FFF), pariško policijo, lokalne oblasti in operativno osebje štadiona. Odkritja, sklepe in nasvete bo Brandao s svojimi strokovnjaki v najkrajšem možnem času natančno zbral v poročilo. Nato ga bo Uefa javno objavila na svoji uradni spletni strani, da zagotovi transparentnost.

Finale lige prvakov minulo soboto se je namreč začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa sporočili, da gre za »prepozen prihod navijačev«. Uefa je nato kot uraden razlog za zamudo navedla, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na štadion s ponarejenimi vstopnicami. To je povzročilo zastoje pri vstopu na štadion, zato je Uefa prestavila začetek finala. Pariška policija pa je takoj po tekmi v prvi bilanci sporočila, da je zabeležila 105 aretacij in 238 poškodovanih.

Uefa, FFF, pristojne lokalne oblasti in pariška policijska uprava so nato v ponedeljek na kriznem sestanku obravnavali stanje na sobotnem finalu lige prvakov.