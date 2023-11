Na Kongresnem trgu ovacije za nogometaše

Po sinočnji zmagi slovenske nogometne reprezentance, ki je z dve proti ena slavila nad Kazahstanom in se uvrstila na evropsko nogometno prvenstvo, so navijači zmago danes proslavljali tudi v jedru Ljubljane. Slovenija bo s to zmago namreč drugič doslej tekmovala na evropskem prvenstvu.

Na Kongresnem trgu se je v poznih popoldanskih urah v mokrem in mrzlem vremenu po ocenah pristojnih za varnost zbralo okoli dva tisoč ljudi.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Proslavljanje se je začelo po zmagi, nadaljevalo pa se je danes na Kongresnem trgu v Ljubljani. Navijači so na sprejemu pričakali nogometaše, ki so včeraj porazili Kazahstance, danes pa bili znova deležni navdušenih pozdravov in ovacij.

Množici so medtem igrali številni glasbeniki, med njimi Pero Lovšin, Vlado Kreslin in Grega Skočir.

