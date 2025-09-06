Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

Navijači Manchester Uniteda so jasno izrazili svoje mnenje o Benjaminu Šešku po njegovi predstavi na tekmi med Slovenijo in Švedsko, ki se je končala z 2:2. Rdeči vragi so poleti za 85 milijonov evrov kupili napadalca, kar so mnogi videli kot zadnji kos v mozaiku njihovega napada.

Nekdanji napadalec Leipziga je prišel kmalu po tem, ko sta se Unitedu v začetku prestopnega roka pridružila še Matheus Cunha in Bryan Mbeumo. Vendar 195 centimetrov visoki Slovenec po štirih tekmah še vedno išče svoj prvi zadetek na Old Traffordu, saj so ga postopoma uvajali zaradi pomanjkanja telesne pripravljenosti.

Šeško je odigral vseh 90 minut. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Njegova igra proti Švedski ta konec tedna, čeprav ne briljantna, je ponudila nekaj spodbude tistim, ki so si ogledali tekmo, da bi bolje spoznali 22-letnika. Po neuspehih Anthonyja Martiala in Rasmusa Højlunda si navijači na gledališču sanj močno želijo, da bi Šeško končno upravičil pričakovanja.

V 90-minutnem nastopu je imel Šeško 32 dotikov žoge, uspešno izvedel 79 odstotkov podaj, dobil vse dvoboje v zraku in zmagal v dveh od šestih dvobojev na tleh. Jasna pomanjkljivost je bila odsotnost strela na gol, vendar sta njegova fizična moč in želja po vključevanju v igro navijače Uniteda spodbudili k (previdnemu) hvaljenju.

Dobil je vse zračne dvoboje. FOTO: Jure Makovec/AFP

Čeprav uradne statistične strani tega niso zabeležile, je Šeško odigral ključno vlogo pri golu Žana Vipotnika v sodnikovem dodatku. Boril se je z branilcem, preden je dobil dvoboj v zraku in s tem omogočil strel člana Swanseaja.

To je sprožilo val pohval na račun Radečana. »To je čudovito. Veliko bolj se je pripravljen vključiti v telesne kontakte,« je o podaji zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, medtem ko je drugi napisal: »Pravkar sem videl izenačujoči gol Slovenije. Šeško je bil prava nadloga in je prispeval podajo. Poleg tega je odigral še celotnih 90 minut.«

Še en uporabnik: »Šeško bo pošast za Manchester United ... poglejte to podajo za izenačenje na 2:2 proti Švedski,« je poročal Givemesport.com.