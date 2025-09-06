  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    Benjamin Šeško se je boril s švedskimi branilci. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Galerija
    Benjamin Šeško se je boril s švedskimi branilci. FOTO: Jure Makovec/AFP
    P. Z.
    6. 9. 2025 | 12:21
    6. 9. 2025 | 12:21
    2:38
    A+A-

    Navijači Manchester Uniteda so jasno izrazili svoje mnenje o Benjaminu Šešku po njegovi predstavi na tekmi med Slovenijo in Švedsko, ki se je končala z 2:2. Rdeči vragi so poleti za 85 milijonov evrov kupili napadalca, kar so mnogi videli kot zadnji kos v mozaiku njihovega napada.

    image_alt
    Točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa

    Nekdanji napadalec Leipziga je prišel kmalu po tem, ko sta se Unitedu v začetku prestopnega roka pridružila še Matheus Cunha in Bryan Mbeumo. Vendar 195 centimetrov visoki Slovenec po štirih tekmah še vedno išče svoj prvi zadetek na Old Traffordu, saj so ga postopoma uvajali zaradi pomanjkanja telesne pripravljenosti.

    Šeško je odigral vseh 90 minut. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Šeško je odigral vseh 90 minut. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

    Njegova igra proti Švedski ta konec tedna, čeprav ne briljantna, je ponudila nekaj spodbude tistim, ki so si ogledali tekmo, da bi bolje spoznali 22-letnika. Po neuspehih Anthonyja Martiala in Rasmusa Højlunda si navijači na gledališču sanj močno želijo, da bi Šeško končno upravičil pričakovanja.

    V 90-minutnem nastopu je imel Šeško 32 dotikov žoge, uspešno izvedel 79 odstotkov podaj, dobil vse dvoboje v zraku in zmagal v dveh od šestih dvobojev na tleh. Jasna pomanjkljivost je bila odsotnost strela na gol, vendar sta njegova fizična moč in želja po vključevanju v igro navijače Uniteda spodbudili k (previdnemu) hvaljenju.

    Dobil je vse zračne dvoboje. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Dobil je vse zračne dvoboje. FOTO: Jure Makovec/AFP

    Čeprav uradne statistične strani tega niso zabeležile, je Šeško odigral ključno vlogo pri golu Žana Vipotnika v sodnikovem dodatku. Boril se je z branilcem, preden je dobil dvoboj v zraku in s tem omogočil strel člana Swanseaja.

    image_alt
    Drkušić ni slišal, da Gyökeres igra v premier league

    To je sprožilo val pohval na račun Radečana. »To je čudovito. Veliko bolj se je pripravljen vključiti v telesne kontakte,« je o podaji zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, medtem ko je drugi napisal: »Pravkar sem videl izenačujoči gol Slovenije. Šeško je bil prava nadloga in je prispeval podajo. Poleg tega je odigral še celotnih 90 minut.«

    Še en uporabnik: »Šeško bo pošast za Manchester United ... poglejte to podajo za izenačenje na 2:2 proti Švedski,« je poročal Givemesport.com.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Ob pravem času za Šeška, zadnji dnevi so bili top

    Benjamin Šeško je pred tekmo s Švedsko na Brdu pri Kranju v središču pozornosti, danes je stopil tudi pred mikrofone in kamere novinarjev.
    3. 9. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Angleški klubi zapravili rekordnih 3,5 milijarde evrov

    Klubi angleške elite so za prestope igralcev zapravili rekordno vsoto, največji zapravljivec je bil prvak Liverpool, ki je zapravil več kot 500 milijonov evrov.
    2. 9. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Namesto Slovenca Nemec

    Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

    Potem ko angleški nogometni klub ni imel sreče s slovenskim reprezentantom, ki je izbral Manchester United, je pripeljal prvega strelca eura do 21 let.
    30. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Drama na Old Traffordu

    Manchester United do prve zmage v 97. minuti, Benjamin Šeško še brez gola

    V 3. kolu rdeči vragi, za katere je slovenski reprezentant igral od 72. minute, s 3:2 premagali Burnley. Zmagoviti gol je z bele točke dosegel Bruno Fernandes
    30. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Manchester United in Benjamin Šeško imata skupni cilj

    Bo Manchester United v svoji četrti tekmi sezone prvič zmagal, bo Benjamin Šeško v svoji četrti tekmi zabil prvi gol?
    Jernej Suhadolnik 30. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Ruben Amorim po sramotnem porazu: Nekaj se mora spremeniti, a to niso igralci

    Po sramotnem porazu proti četrtoligašu Grimsbyju se je Portugalec na klopi Manchester Uniteda spraševal, kaj je šlo narobe. Bleda predstava Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacija

    Šeško zatresel mrežo v Angliji, Manchester doživel zgodovinsko blamažo (VIDEO)

    Benjamin Šeško je prvič zaigral v prvi enajsterici rdečih vragov, toda 20-kratni angleški prvaki so izpadli v ligaškem pokalu proti četrtoligašu Grimsbyju.
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 23:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Manchester UnitedBenjamin ŠeškoSlovenska nogometna reprezentancapremier leagueŠvedskakvalifikacije za svetovno prvenstvoSP v nogometuStožiceMatjaž Kek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

    Turčija je prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v košarki. Po napetem boju je premagala Švedsko. Danes še tri tekme v Rigi, tudi baltski derbi.
    6. 9. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izrael pozval prebivalce mesta Gaza k umiku na »humanitarno območje«

    Poziv prihaja pred načrtovano ofenzivo za zavzetje največjega urbanega središča v enklavi.
    6. 9. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Anglije

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    6. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    V Sloveniji ne vlada demokracija, ampak strankokracija

    V odgovoru profesorju Umeku pojasnjujem, da napačno razume demokracijo in spregleda, da pri nas vlada strankokracija, ne ljudstvo.
    6. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Moški v Zagrebu ob grožnji z bombo želel priti Milanovića

    Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo.
    6. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Anglije

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    6. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    V Sloveniji ne vlada demokracija, ampak strankokracija

    V odgovoru profesorju Umeku pojasnjujem, da napačno razume demokracijo in spregleda, da pri nas vlada strankokracija, ne ljudstvo.
    6. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Moški v Zagrebu ob grožnji z bombo želel priti Milanovića

    Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo.
    6. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo