Več kot milijon všečkov za Šeška, ki ga hvali tudi nekdanji as rdečih vragov

Glede na to, kako velike ambicije ima Benjamin Šeško, s svojim ognjenim krstom v elitni angleški ligi zagotovo ni bil najbolj zadovoljen. V težko pričakovanem uvodnem nastopu za Manchester United je moral namreč slovenski as minulo nedeljo s svojimi soigralci na Old Traffordu z 0:1 priznati premoč nogometašem Arsenala.

Čeprav je Šeško vstopil v igro šele v 65. minuti, je po besedah Mikaëla Silvestra, nekdanjega dolgoletnega branilca »rdečih vragov«, pustil dober vtis. »Benjamin je visok, močan in telesno izjemno pripravljen. Sposoben je raztegniti obrambo in iskati prostor za hrbtom nasprotnikov. Čeprav je bil na igrišču razmeroma kratek čas, je bilo njegovo gibanje zelo pametno. Prepričan sem, da bo letos veliko doprinesel ekipi,« je presodil 48-letni Francoz, ki ni skoparil s pohvalami na Šeškov račun.

Primerjave s švedskim zvezdnikom Zlatanom Ibrahimovićem, ki je (bil) njegov veliki vzornik, se tako ponujajo same od sebe. »Če je Zlatan tisti, po katerem se zgleduje, potem to res ni slab izbor,« je v smehu pripomnil Silvestre. Kakor pravi, je za mladega napadalca, ki se je pred kratkim iz Leipziga preselil v Manchester, odlično, če poskuša posnemati takšnega vzornika.

Da gre za igralca z izjemnim odnosom do nogometa, je potrdil tudi trener Rúben Amorim. Portugalski strateg je izpostavil, da je Šeško prav obseden z najpomembnejšo postransko stvarjo na svetu in da stalno postavlja dobra vprašanja.

Ruben Amorim, trener Manchester Uniteda, si veliko obeta od Benjamina Šeška. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Šeško: To je bil šele začetek!

Kakorkoli že; privrženci Manchester Uniteda so nestrpno čakali na Šeškovo prvo izjavo po tekmi in jo dan po porazu tudi dočakali – na njegovem profilu družbenega omrežja Instagram. »Ponosen sem, da sem prestal ognjeni krst na gledališču sanj – Old Traffordu,« je uvodoma zapisal 22-letni Radečan in pristavil, da to ni bil njihov dan. »To je bila težka tekma, v kateri nismo imeli sreče. Toda še naprej bomo pritiskali in dajali vse od sebe. To je bil šele začetek!« je še poudaril slovenski napadalec, čigar zapis je v pičli uri prejel 200.000 všečkov. Včeraj popoldne jih je imel, denimo, že več kot milijon (1.223.571)!

Navijači so ga torej hitro vzeli za svojega. V napovedni igri United Predictions ga je več kot 30 odstotkov sodelujočih izbralo za prvega strelca »rdečih vragov« na jutrišnjem gostovanju pri nogometaših Fulhama (z začetkom ob 17.30), ki so – mimogrede – prejšnji teden pri Brightonu iztržili točko za neodločen izid 1:1. Glavni favorit za prvi gol Manchester Uniteda je po mnenju »anketirancev« sicer Brazilec Matheus Cunha. Šešku velike možnosti pripisujejo tudi v glasovanju za igralca tekme, v katerem sta ob Cunhi pred njim le še Portugalec Bruno Fernandes in Kamerunec Bryan Mbeumo.

V zraku visi zgolj vprašanje, ali bo Amorim tokrat 195 centimetrov visokemu Slovencu vendarle zaupal mesto v začetni enajsterici. Odgovor bo znan 75 minut pred začetkom dvoboja na Craven Cottageu, ko bodo pri Manchester Unitedu razkrili uradno postavo.

Jaka Bijol se bo prvič predstavil v elitni angleški ligi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Oči slovenskih ljubiteljev (angleškega) nogometa bodo sicer proti Londonu uprte že danes (18.30), ko bo svojo prvo tekmo v »premier league« odigral tudi Jaka Bijol. Potem ko je bil naš reprezentančni branilec zaradi kazni iz italijanske lige prejšnji teden prisiljen izpustiti zmagovito domačo predstavo Leedsa nad Evertonom (1:0), bo drevi le doživel ognjeni krst v angleškem prvenstvu – tako kot Šeško, zanimivo, proti Arsenalu.