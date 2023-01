Navijači se lahko od Peleja poslovijo na štadionu

Krsto s truplom legendarnega brazilskega nogometaša Peleja so danes pripeljali na štadion njegovega nekdanjega kluba Santosa, kjer se bodo navijači lahko poslovili od trikratnega svetovnega prvaka s svojo reprezentanco.

Kolona avtomobilov s krsto nekdanjega legendarnega nogometaša je prispela na štadion Estadio Urbano Caldeira v okrožju Vila Belmiro danes zgodaj zjutraj. Številni navijači so že prej z zastavami čakali pred vhodom. Karavana vozil je v spremstvu policije in gasilcev približno dve uri prej odšla iz približno 80 kilometrov oddaljene bolnišnice Albert Einstein v Sao Paulu, kjer je Pele v četrtek po dolgem boju z rakom umrl v starosti 82 let.

Pelejev pogreb bo jutri. FOTO: Nelson Almeida/AFP

Krsto trikratnega zmagovalca svetovnega prvenstva so postavili v osrednji krog igrišča, so še sporočili iz Pelejevega dolgoletnega kluba Santos. Navijači lahko hodijo mimo krste na razdalji približno pet metrov. Spoštovanje naj bi v naslednjih urah izrazil tudi novi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. Krsta bo na sredini igrišča stala 24 ur.

Jutri bo pogrebni sprevod ponesel truplo skozi sosesko, kjer še vedno živi Pelejeva mati, do pokopališkega stolpa Memorial Necropole Ecumenica. Pogreb bo potekal v ožjem krogu družine.