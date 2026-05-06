Navijači so postavili standarde in nam pokazali pot, je užival Mikel Arteta

Arsenal se je po 20 letih uvrstil v finale lige prvakov. Po zmagi nad Atleticom je trener Mikel Arteta neizmerno užival. »Energija je bila nekaj neponovljivega. Navijači so postavili standarde in nam pokazali pot, kako moramo odigrati to tekmo,« je pohvalil tudi 12. igralca.

Baskovski strokovnjak je torkov večer označil za enega vrhuncev svoje nogometne poti. »Ta energija dvigne prepričanje, strast in moč vsakega posameznika. Ponosen sem na vse v klubu,« ni izbiral besed po težkem, a zasluženem napredovanju Arteta, ki je Arsenal do Budimpešte, kjer bo 30. t. m. zadnje dejanje lige prvakov v tej sezoni, popeljal z izjemnim nizom neporaženosti – Arsenal je dosegel 11 zmag in tri neodločene izide. Razlika v primerjavi z lansko sezono, ko je Londončane na isti stopnički izločil PSG, je bila očitna.

Arteta je priznal, da je bila tekma proti izkušenemu Atleticu taktično izjemno zahtevna: »Nasprotnik je bil neizprosen, z ogromno izkušnjami v tovrstnih obračunih. Gol smo dosegli v idealnem trenutku, nato pa v zaključku zrelo nadzorovali potek srečanja. Čeprav nimamo veliko izkušenj s tekmami takšne ravni, se je v zraku čutilo, da se dogaja nekaj magičnega.«

Slavje v severnem Londonu, ki se mu je pridružilo tudi vodstvo kluba na čelu z Joshem Kroenkejem, pa bo za Arsenalove nogometaše in navijače kratkotrajno. Arsenal se bori tudi za naslov angleškega prvaka. Že v nedeljo bo gostoval pri mestnem tekmecu West Hamu, ki se krčevito bori za obstanek

»Takoj moramo napolniti baterije. Čaka nas ključna tekma v premier ligi,« je po bil slavju proti Atleticu že pri naslednjem izzivu Arteta.