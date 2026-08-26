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Nogomet

Navijači so si privoščili papeža in IRA, kazen bi lahko bila prepoved

Na londonskem derbiju na štadionu Craven Cottage v Fulhamu so privrženci Chelseaja peli neprimerne in žaljive pesmi.
Navijači Chelseaja so bili pred desetletji precej bolj trn v peti policiji in varnostnikom kot v sedanjosti. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters
Galerija
Navijači Chelseaja so bili pred desetletji precej bolj trn v peti policiji in varnostnikom kot v sedanjosti. FOTO: Andrew Couldridge/Action Images Via Reuters
G. N.
26. 8. 2026 | 15:30
1:20
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Navijači Chelseaja so s skandiranjem na uvodni prvenstveni tekmi na štadionu Craven Cottage proti Fulhamu spravili v skušnjavo klub. Zaradi neprimernih in žaljivih pesmi, v katerih so se navijači obregnili ob papeža (»Odj...«) in Irsko republikansko armado (IRA) bo kluib najprej le opozoril navijače, v skrajnem primeru pa jim bo prepovedal ogled tekem. 

Chelsea naj bi po poročanju Daily Maila nameraval preveriti, kdo je imel vstopnice za tekmo na Craven Cottageu, ter navijače opozoriti, naj se podobno vedenje ne ponovi.

Dogodek je povezan z dolgoletnimi povezavami med delom Chelseajevih navijačev in navijaško skupino škotskega Rangersa iz Glasgowa, ki ju povezuje protestantizem in sovraštvo proti klubom s katoliškim ozadjem. 

O primeru naj bi bila obveščena tudi Angleška nogometna zveza (FA), medtem ko naj bi Chelsea ukrepal zgolj proti posameznikom, ki so pri skandiranju sodelovali.

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